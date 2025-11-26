El Gobierno municipal y el PSE-EE alcanzan un consenso para los presupuestos

El Gobierno municipal y el PSE-EE han alcanzado un consenso para los presupuestos de 2026. La corporación de Zumaia aprobará con el sí de ... ambos grupos la propuesta en el pleno de este jueves. El acuerdo entre EH Bildu y el PSE-EE permitirá que el proyecto de presupuestos que se debatirá esta tarde llegue «con unas bases sólidas y compartidas». Así lo han informado el alcalde, Iñaki Ostolaza (EH Bildu), y Duñike Agirrezabalaga (PSE-EE), en una comparecencia celebrada en el Ayuntamiento.

El acuerdo entre ambas formaciones se basa en «dar respuesta a las principales necesidades de la ciudadanía de Zumaia», que tienen como prioridad las políticas sociales, las mejoras de accesibilidad y movilidad. Además, el equipo de gobierno ha destacado que este acuerdo es «un ejemplo de colaboración y responsabilidad política». Asimismo, ambos grupos han destacado que el proceso de negociación presupuestaria ha sido «sincero, transparente y constructivo».

El Gobierno municipal presentó el lunes públicamente su propuesta de presupuestos, en la que informó sobre las inversiones previstas, los programas y las líneas estratégicas municipales del próximo año. Esta propuesta también será aprobada por el PSE-EE, en respuesta a los compromisos adquiridos con el gobierno municipal formado por EH Bildu.

En concreto, a petición del PSE-EE, el Gobierno Municipal se compromete a realizar los siguientes proyectos: Estudio técnico del bidegorri a Oikia para consolidar la movilidad sostenible en el entorno de la localidad. El proyecto de digitalización del archivo urbanístico para facilitar la gestión de la documentación y mejorar la atención al ciudadano. Un estudio para el entorno de Patxita Etxezarreta: Diagnóstico que valore las posibilidades de mejorar la ordenación peatonal, de los usuarios de autobús y de la circulación en la zona. Se desarrollará dentro del Plan de Movilidad. Dar continuidad a los trabajos de memoria del Ayuntamiento y rendir homenaje a quienes sufrieron la vulneración de derechos humanos durante el franquismo, en cuyo marco prestarán especial atención tanto a los representantes municipales de la época como a los trabajadores municipales.

Ambas partes subrayan que «todas estas aportaciones están alineadas con las líneas estratégicas que tiene en marcha el Ayuntamiento de Zumaia».