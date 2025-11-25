El Gobierno municipal ha presentado una propuesta presupuestaria de 21,6 millones de euros La propuesta pone el foco en las inversiones estratégicas, en la creación de nuevos espacios para la ciudadanía y en la incorporación sistemática de la perspectiva de género

El Gobierno Municipal de Zumaia presentó ayer, en la sala Frantzisca Labaien del Convento, su propuesta de presupuesto para el próximo año. El presupuesto asciende a 21,6 millones de euros y los miembros del gobierno subrayan que la propuesta mantiene «la coherencia de las líneas estratégicas».

El enfoque de los presupuestos es claro: «modernizar el pueblo y crear espacios, servicios y recursos que faciliten la vida cotidiana, y siguiendo mejorando los existentes». El alcalde Iñaki Ostolaza ha destacado que Zumaia «está muy viva» y que muestra de ello son todas las obras y las máquinas que se pueden ver en el pueblo. El alcalde y la concejala de Urbanismo, Argi Yeregui, han adelantado que están a punto de finalizar las obras del ascensor de Itzurunbidea, el acondicionamiento del jardín del Convento, la rehabilitación de los edificios Moilaberri y Centro de Interpretación Algorri (que ahora pasará a llamarse Flysch-Enea), entre otros. «Las viviendas de Torreaga van creciendo poco a poco».

No obstante, los miembros del gobierno municipal han subrayado que «muchos de los proyectos que tienen y tendrán un gran impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía no siempre son proyectos con un gran volumen presupuestario». En este caso, se han referido a trabajos cotidianos relacionados con el cuidado, a una vida cultural sólida, a actividades educativas y comunitarias o a mejoras en los servicios básicos, entre otros. Como viene siendo habitual, los presupuestos incluyen medidas para la promoción del euskera, ayudas al comercio local y subvenciones a clubes deportivos, entre otros.

Inversiones

El proyecto de presupuesto pone especial énfasis en espacios abiertos y accesibles «que den aliento al pueblo, adecuados para todas las franjas de edad y que sean seguros desde una perspectiva de género».

La principal inversión será el parque Mariantón y reurbanización con 1.060.000 euros. «Dado que la obra se ejecutará el año que viene, prácticamente toda la cantidad de su presupuesto (965.500 euros) se destinará el año que viene», ha señalado Yeregui. El proyecto es fruto del trabajo realizado en colaboración entre el Ayuntamiento y Consejo de la Infancia. El diseño incluye dibujos, necesidades y propuestas infantiles: espacios de juego natural, espacios diferenciados dirigidos a niños y jóvenes de diferentes edades, y un parque infantil cubierto de 250 metros cuadrados, entre otros. La zona se reorganizará teniendo en cuenta todo el césped y el espacio circundante, creando nuevos enlaces y proporcionando zonas útiles para vecinos y vecinas de todas las edades. Asimismo, se plantarán nuevos árboles y se renovarán los jardines.

Continuando con el proyecto de Mariantón. La concejala de Urbanismo ha adelantado que se está realizando un análisis sobre la situación de todos los parques. «Para empezar hemos puesto una partida de 50.000 euros, pero como el proyecto va a tener continuidad, el estudio no se va a limitar a esa cantidad de dinero». Y es que el Ayuntamiento tiene en marcha una reflexión general sobre los parques infantiles para estudiar la situación actual de estos lugares, atender las necesidades de las distintas franjas de edad y planificar la mejora progresiva de las zonas de recreo. Este diagnóstico ha demostrado, entre otras cosas, que los parques actualmente definidos como de 0 a 14 años realmente no cubren las necesidades de los niños y jóvenes mayores de 6 años, así como que algunos parques infantiles necesitan reparaciones. Por ello, en los próximos meses se acometerán adaptaciones y mejoras, inicialmente con la partida de 50.000 euros mencionada, y añadiendo más recursos de los remanentes si fuera necesario.

Para los trabajos de acondicionamiento del jardín de Erkibe se destinarán 330.000 euros. Este proyecto también tiene como objetivo crear un espacio verde accesible, agradable y renovado en el corazón del pueblo.

Por otro lado, para la realización de los trabajos que quedan por hacer en la rampa de la playa de Santiago (baños públicos, cambiadores…) se destinarán 243.000 euros. El proyecto está ya adjudicado y los trabajos comenzarán el próximo año.

Ifraestructuras cubiertas

En cuanto a las infraestructuras cubiertas, en el convento se prevén dos actuaciones principales: el equipamiento de la capilla, que consolidará el espacio propio para eventos culturales (400.000 euros) y el proyecto museístico que aunará la memoria e identidad del Convento (85.000 euros). La licitación se realizará pronto.

Por otro lado, el coste total de las reformas de los edificios de Moilaberri y el Centro Algorri (Flysch-Enea) asciende a 1,2 millones de euros, de los cuales se destinarán 338.236 euros en 2026. Con estos proyectos aumentarán las oportunidades de actividad social y comunitaria.

Asimismo, se continuará con la adecuación del polideportivo: se reformarán las bicicletas de cycling (70.000 euros) y se sustituirán cuatro máquinas de gimnasio (18.500 euros) para adaptarlas a las necesidades de los usuarios. Paralelamente, el Ayuntamiento sigue trabajando en la propuesta de reforma integral del polideportivo.

Vivienda y políticas sociales

Las políticas de vivienda también tendrán una presencia importante. El proceso de integración de seis viviendas de Torreaga en el patrimonio municipal, «la financiación quedará consolidada para los próximos años». Se prevé que para ello se destinen 137.679 euros en 2026, y 550.000 euros más al año siguiente.

En el ámbito de los servicios sociales, también se reforzará el servicio de ayuda a domicilio para garantizar «un cuidado digno y de calidad»; para ellos, se destinará 637.000 euros del presupuesto a reforzar este servicio. Asimismo, el alcalde ha destacado que se está trabajando en una reflexión y en un plan integral de cuidados.

La concejala de Igualdad, Maite Egaña, ha destacado el trabajo realizado para integrar la perspectiva de género en todas las políticas municipales. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento ha elaborado el informe de impacto de género de los presupuestos, identificando los pasos a dar para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en sus objetivos, programas y partidas presupuestarias. En este sentido, Egaña ha destacado algunos datos que lo demuestran: el presupuesto del departamento de igualdad se ha incrementado un 18%, y será de 278.414 euros en 2026. «El Ayuntamiento seguirá apostando por los servicios de Emakumeon* Etxea, y ha incrementado su partida económica de 90.000 euros a 100.000 euros», ha explicado. Asimismo, se ha creado una nueva partida destinada a complementar el Plan de Igualdad y otra nueva destinada a dinamizar la Mesa de Coeducación.

Además, se han dado pasos significativos para integrar la perspectiva de género en diferentes departamentos como la cultura, el deporte, juventud y Ludoteka.

Por último, el concejal de Hacienda, Unai Larrañaga, ha recordado que el presupuesto de este año (21,6 millones de euros) es de 1,2 millones más que el del año pasado. «Estos son nuestros terceros presupuestos. Este crecimiento es el resultado de una gestión económica responsable. El ahorro neto pasa de 875.000 a 1,6 millones de euros y la deuda pública municipal se mantiene en un 3% y permitirá dar un impulso significativo a la inversión pública el próximo año».

Larrañaga, ha destacado, asimismo, que el trabajo realizado en el 2024-2025 ha permitido presentar presupuestos más equilibrados y sólidos: «Se han gestionado incrementos del IPC, cambios de costes por renovación de contrato y ajustes de gastos, lo que ha reforzado la capacidad económica del Ayuntamiento».