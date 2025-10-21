Firmado el convenio para el sorteo de viviendas de VPO en Torreaga Está previsto que la primera semana de noviembre se abra el plazo de inscripción para participar en el sorteo

Sara Utrera Martes, 21 de octubre 2025, 16:44

El Ayuntamiento de Zumaia y Sukia Eraikuntzak S.L. han firmado este martes el convenio para el sorteo de las viviendas de VPO en Torreaga. El convenio suscrito determina el procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección pública a construir en las parcelas Parcela 1.3 y Subparcela 1.8.3 del Área Urbanística de Torreaga 12. Con la firma del documento, está previsto que la primera semana de noviembre se abra el plazo de inscripción para participar en el sorteo.

El proyecto contempla sortear un total de 46 viviendas de VPO, además de incluir dentro de toda la promoción la adquisición por parte del Ayuntamiento de 6 viviendas para reforzar su parque de alquiler público, y de destinar la planta baja al uso público para Servicios Sociales (6 apartamentos tutelados y con espacios comunes). Dentro de la misma promoción, además, el Ayuntamiento se dotar· de un espacio de 1.400 m2 destinado a las más variadas necesidades relacionadas con la vigilancia. El acuerdo recoge también las condiciones específicas para la adjudicación de las viviendas adaptadas y la reserva para personas con movilidad reducida de carácter permanente, de acuerdo con la normativa vigente.

El alcalde, Iñaki Ostolaza, ha explicado que la de Torreaga es una promoción que viene desde hace tiempo. El alcalde se ha mostrado satisfecho con la firma del documento, y ha destacado que en los últimos años se ha trabajado para incorporar la perspectiva social a la promoción de Torreaga. Por su parte, la concejala de urbanismo, Argi Yeregi, ha destacado que se está abordando el problema con la vivienda por todos los lados, y se sigue desarrollando el Plan de Vivienda de forma integral». Por último, han recordado que en los próximos años se construirán más viviendas protegidas en Zumaia «de forma escalada y ordenada»

Próximamente se anunciará la apertura de inscripción para el sorteo. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el Ayuntamiento o en la sede electrónica municipal. El modelo de solicitud estar· disponible en la página web del Ayuntamiento.

Más información en: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2025/10/16/c2507073.pdf

