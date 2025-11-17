Finaliza el plazo para las ayudas a deportistas de alto nivel y a personas con necesidades especiales

Mañana, día 19, finaliza el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a deportistas de alto nivel y a personas con necesidades especiales de Zumaia.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en el servicio HAZ. Estas ayudas están dirigidas a deportistas de alto nivel empadronados en Zumaia y a menores de 18 años con diversidad funcional (incluidas las personas que cumplan 18 años durante el año natural), siempre que hayan participado en actividades deportivas municipales.

La documentación y los anexos que deben presentarse junto con la solicitud están disponibles en la página web del Ayuntamiento.

El procedimiento es gratuito y se recomienda realizar los trámites de forma telemática.