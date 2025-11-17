Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Finaliza el plazo para las ayudas a deportistas de alto nivel y a personas con necesidades especiales

S.U.

zumaia.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Mañana, día 19, finaliza el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a deportistas de alto nivel y a personas con necesidades especiales de Zumaia.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en el servicio HAZ. Estas ayudas están dirigidas a deportistas de alto nivel empadronados en Zumaia y a menores de 18 años con diversidad funcional (incluidas las personas que cumplan 18 años durante el año natural), siempre que hayan participado en actividades deportivas municipales.

La documentación y los anexos que deben presentarse junto con la solicitud están disponibles en la página web del Ayuntamiento.

El procedimiento es gratuito y se recomienda realizar los trámites de forma telemática.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Finaliza el plazo para las ayudas a deportistas de alto nivel y a personas con necesidades especiales