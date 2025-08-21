Exposición 'Tú a rosas y yo a hortensias', a partir de esta tarde en la sala Oxford de Alondegia

ZumaiaExposición 'Tú a rosas y yo a hortensias', a partir de esta tarde en la sala Oxford de Alondegia
Se podrá disfrutar de la muestra de Ane Adan y Diego Malcorra hasta el próximo 9 de septiembre
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31
La sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia acoge desde hoy la exposición 'Tú a rosas y yo a hortensias' de Ane ... Adan y Diego Malcorra. La muestra podrá ser visitada hasta el 9 de septiembre
Esta exposición es una conversación entre dos formas de mirar y de pintar. Ane Adan y Diego Malcorra comparten vida y ahora también espacio expositivo, en una muestra donde los colores, los gestos y los momentos compartidos toman protagonismo. «No se trata de obras idénticas ni de estilos que se mezclan del todo, sino de dos maneras de ver lo cotidiano, lo que nos rodea, lo que vivimos juntos. A veces coincidiendo, a veces no. Como las flores del título: distintas, pero igual de vivas», explican los artistas.
Las pinturas hablan de encuentros, costumbres, música, lugares comunes y miradas propias. «Y lo hacen con sinceridad, sin demasiadas vueltas. Lo que hay aquí es lo que somos: dos personas que pintan desde lo que sienten y desde donde están», adelantan.
Malcorra (Donostia, 1992) es pintor autodidacta. Aunque ha recibido algunas clases de dibujo, su relación con el arte viene desde la infancia, siempre presente en su entorno familiar. Ha vivido en Madrid y Portugal, lugares que han marcado su forma de mirar lo cotidiano. Adan (Donostia,1995), por su parte, es una pintora autodidacta que encontró en el arte «una forma de expresión personal». Su madre, también artista, fue quien la introdujo en este mundo creativo, dejando «una huella profunda» en su camino artístico.
Se podrá disfrutar de la muestra 'Tú a rosas y yo a hortensias' de Ane Adan y Diego Malcorra hasta el 9 de septiembre, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30, y los fines de semana de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas.
