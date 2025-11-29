Exposición 'Hostoen azpian', de JM Sesma, hasta el 14 de diciembre

S.U. zumaia. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

La sala Oxford de Alondegia acoge, hasta el 14 de diciembre, la exposición 'Hostoen azpian' del ilustrador JM Sesma. La muestra reúne las obras que el artista zumaiarra ha realizado en los últimos dos años y medio.

Los visitantes podrán disfrutar de decenas de piezas de distintos tamaños. En la pared frontal se encuentra una treintena de acrílicos en los que predomina el color negro. «Están plastificados para conservarlos, pero también para crear un efecto espejo. Al final, son un espejo», ha explicado Sesma. Las palabras que acompañan cada dibujo, ya sea en forma de mensaje o como título, forman parte integral de las obras y tienen un gran peso en ellas. El objetivo es provocar reflexiones o cuestionamientos en el público, que se reconoce a sí mismo en el reflejo de lo que ve. Se invita, por tanto, a pensar. «Buscar el título de las obras es un bonito proceso de la creación. Me gusta encontrar un texto para cada pieza, y si no lo encuentro, para mí esa obra no está acabada», ha señalado.

En el centro de la sala, dos sillones invitan al público a sentarse frente a frente. Junto a ellos hay unos altavoces y, sobre estos, un teléfono. «Siempre tienes en mente llamar a alguien; puede ser a una persona que ya no está entre nosotros y con la que te gustaría hablar. Te invita a preguntarte con quién querrías hablar». En la parte izquierda de la pared frontal se encuentran varios elementos que, en conjunto, forman un árbol. «Representa el paso del tiempo. El tema de la exposición es 'Hostoen azpian' (bajo las hojas), y esas hojas están caídas bajo el árbol», ha explica el artista. Además, se pueden ver dibujos sujetos a las ramas del árbol.

Es la tercera vez que Sesma expone en la sala Oxford. En enero de 2020 presentó 'Hitza ta irudia bata', y en febrero de 2022 'Haieak ez du ke guztia eramango', junto a Leire Álvarez, quien se encargó de la instalación. También en esta ocasión colaboran juntos. «Somos un equipo. En aquel entonces tuvimos más tiempo para planificar la instalación; contaba con unos árboles en mitad de la sala y diferenes elementos para enriquecer experiencia de la visita. En esta ocasión todo ha sido más rápido».

A diferencia de sus exposiciones anteriores, donde predominaba el blanco y negro, en 'Hostoen azpian' el artista ha incorporado color. «Quería empezar a introducir color en los lienzos. El formato de las obras también es mayor; antes trabajaba con piezas más pequeñas», ha explicado el zumaiarra. Las obras de menor tamaño se encuentran en el centro de la sala, junto a los sillones. En la pared derecha, a la entrada, y en la pared del fondo se pueden ver las obras con más presencia de color: una tela con capas de acrílicos de distintos tonos y sombras, acrílicos en donde se puede apreciar cómo forman un rostro, otros con formas y trazos irregulares en azul y rojo, y otros cuadros con elementos circulares en amarillo, azul o rojo sobre un fondo negro.

La muestra podrá ser visitada, hasta el día 14, de lunes a viernes de 18.00 a 20.00, y los fines de semana y festivos de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.