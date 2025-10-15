Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Burrunbada saioa egin zen atzo arratsaldean Saregile plazan, eta dozenaka herritarrek bat egin zuten Gernika Palestina herri mugimenduak deitutako ekintzarekin. ARGAZKIAK UTRERA

Zumaia

Erantzun ona Palestinaren aldeko lanuztearekin

Goizean elkarretaratzea egin zuten udal laginleek, eta arratsaldean burrunbada egin zen Saregile plazan

Sara Utrera

Zumaia.

Asteazkena, 15 urria 2025, 20:48

Comenta

Palestinaren aldeko lanuzte orokorrak erantzun ona izan du Zumaian. Egun bat lehenago iragarri bezala, udal langile askok eta zinegotziek bat egin zuten atzo deitutako greba eta lanuztearekin. 11:15etan hamabost minutuko elkarretaratzea egin zuten udaletxe aurrean, eta hainbat herritarrek bat egin zuten ere.

Arratsaldean burrunba saioa egin zen Saregile plazan, eta dozenaka herritarrek egin zuten bat Gernika Palestina herri mugimenduak deitutako ekintzarekin.

Atzoko lanuzte eta mobilizazio egunak honako helburuak izan zituen, besteak beste: Langile klase osoaren elkartasuna adieraztea Palestinako herriarekin. Israel Palestinako herriaren aurka, AEBetako Gobernuaren babesarekin, egiten ari den genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak salatzea. Zisjordanian Palestinako lurraldearen etengabeko kolonizazioa salatzea, eta horrek langile palestinarren lan- eta bizi-baldintzetan dituen ondorio larriak. Gazako genozidioaren berehalako amaiera eskatzea eta okupazioa eta kolonizazioa amaituko dituen eta Palestinako herriak askatasunean bizitzeko eskubidea bermatuko duen konponbide integrala exijitzea. Patronalari eta instituzioei, bertakoei zein nazioartekoei, Israelekin harreman komertzial oro eteteko eska-tzea. Eta Europar Batasuna-Israel Elkartze Hitzarmena osorik eten dadin eskatzea.

Herriko eskoletan ere mobilizazioekin bat egin zuten. Grebarekin bat egin zuen Zumaiena Ikastolako langilegoaren zati batek, eta legediak ezartzen duenaren arabera jokatu zen zerbitzu minimoak eskainiz. Eta Zumaiako Herri Eskolako hezitzaileen % 85ak egun osoko lanuztea egin zuen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Erantzun ona Palestinaren aldeko lanuztearekin

Erantzun ona Palestinaren aldeko lanuztearekin