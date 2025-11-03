Elegante concierto de Sapere Aude Sinfonietta en la sala Oxford

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Decenas de vecinos y vecinas pudieron disfrutar del concierto que Sapere Aude Sinfonietta (SAS) ofreció el domingo, en la sala Oxford de Alondegia, así como de las explicaciones aportadas sobre las historias que hay detrás de cada pieza.. La formación compuesta por Maialen Rezabal (violín), Itziar Prieto (violín), Monika Mazur (viola), Kamele Castillo (cello), Carlos Casadó (clarinete) y Marixi Sesma Aizpurua (clarinete) interpretó ' Souvenirs de Voyage' para quinteto de Bernard Herrmann (1967) y el 'Cuarteto para clarinete, violín, viola y cello' de Natalie Hunt (2017).