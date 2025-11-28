Eguzki denuncia ante el Ararteko al Ayuntamiento de Zumaia y a URA «por vulnerar el derecho a la información medioambiental»

El grupo ecologista Eguzki ha presentado formalmente una denuncia ante el Ararteko «por el silencio administrativo» del Ayuntamiento de Zumaia y de la Agencia Vasca ... del Agua (URA). Esta queja ha sido admitida a trámite y el Ararteko ha abierto expediente para investigar la actuación de ambas administraciones.

Según Eguzki, esta acción se debe a la «inacción continuada y al absoluto silencio» de ambas entidades. El grupo ecologista recuerda que situación ya fue denunciada públicamente hace más de cinco meses (en mayo de 2025), «tras acumularse más de un año sin respuesta a la solicitud de limpieza. El inicio de este patrón de desatención se remonta al 8 de abril de 2024, cuando Eguzki solicitó a los ayuntamientos de Zumaia, Aizarnazabal, Zestoa, Azpeitia y Azkoitia la retirada de las toneladas de basura del río Urola», recuerda.

Según Eguzki, esta «inacción institucional sigue un patrón recurrente y preocupante de desidia activa, conociendo de antemano la gravedad de los vertidos». Recuerda que, ocho días después de la denuncia inicial, el 16 de abril de 2024, se denunció ante el Ayuntamiento de Zumaia y URA el vertido de cientos de kilos de uralitas (amianto, residuo peligroso) y la abundante presencia de residuos sólidos urbanos en la ría. «La gravedad fue máxima, ya que ambas administraciones tuvieron conocimiento de su peligrosa presencia (uralitas) durante al menos un año antes de la denuncia pública de Eguzki, y solo se retiraron las uralitas después de la misma. La situación actual con las toneladas de basura evidencia que este patrón de inacción se repite», denuncia.

Tras la solicitud inicial de Eguzki, la Agencia Vasca del Agua (URA) remitió un informe ordenando la retirada de residuos a los demás municipios de la cuenca del Urola. «Sin embargo, URA omitió la aplicación de dicho requerimiento al Ayuntamiento de Zumaia, demostrando una grave falta de fiscalización del tramo más crítico de la ría», explica.

La persistencia de los vertidos en el río incluye un inodoro, abundantes ruedas y neumáticos de vehículos, y residuos de uso agrícola, como plásticos negros para envolver los tardos y sacos de tela de color blanco para alimento de animales. Por su parte, en la ría, los vertidos son mayoritariamente domésticos, entre los que se encuentran botes de plástico llenos de orina. «Esta situación ha derivado en focos de contaminación y un grave problema de salud pública, con la presencia de ratas entre los residuos del polígono industrial».

Desde Eguzki explican que, el aumento del caudal, como el que se está produciendo con las lluvias de estos días, agrava la situación: «cuanto más generalizadas y persistentes sean las precipitaciones, mayor es la probabilidad de que la basura estancada y acumulada sea arrastrada directamente a la costa, transformándola en un problema generalizado de contaminación marina y microplásticos».

Asimismo, denuncia que el silencio administrativo «no es solo una falta de educación, es un intento de encubrir un patrón de negligencia. No podemos aceptar que el Ayuntamiento de Zumaia y URA, con conocimiento previo y probado de la presencia de amianto durante más de un año, ahora ignoren los focos de ratas y orina, así como las toneladas de basura restantes. El Ararteko debe poner fin a este silencio sistemático y exigirles que cumplan con su deber legal y retiren la basura del cauce fluvial y la ría forma urgente e integral».

Ante esta situación, el grupo ecologista exige al Ayuntamiento de Zumaia que» cumpla con la ley y proceda a la retirada urgente e integral de los vertidos», y a URA que vele por el cumplimiento del protocolo y sus competencias. «El silencio y la inacción no pueden ser la única respuesta de la Administración Pública ante su ineludible deber ético, moral y legal de atajar un problema de salud pública y medioambiental».