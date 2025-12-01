Dos victorias en el Festival de boxeo de Orio

S. U. ZUMAIA. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El festival de boxeo celebrado el sábado en Orio dejó un balance favorable para Cuban Boxing Zumaia, que sumó dos victorias. En la categoría de 60 kilos, Jesús Magnevy firmó una actuación sobresaliente. Dominó los dos primeros asaltos con un gran boxeo. Sin embargo, en el tercer asalto el árbitro decidió detener el combate debido al sangrado nasal del propio Magnevy, provocado por los golpes de su rival. También brilló Xuban Aburuza, en 65 kilos, quien se adueñó del ring desde el inicio con un boxeo técnico, combinado con acciones ofensivas de gran calidad.

El club felicita a sus boxeadores y agradece a Riverarboxandroll por la invitación, así como a la por la invitación al evento.