En defensa del uso saludable de las pantallas

El Ayuntamiento de Zumaia, los clubes deportivos de la localidad y el ambulatorio han presentado una iniciativa conjunta en favor del bienestar digital de ... niños y niñas y jóvenes. La iniciativa ha sido presentada este lunes, y ha contado con la presencia del concejal de Euskera y Deportes, Aitor Manterola; representantes de las asociaciones de madres y padres de los colegios del municipio; y representantes del ambulatorio y de la iniciativa Altxa Burua.

Esta iniciativa se sitúa en la misma línea que el movimiento Altxa Burua, y forma parte de una red local para promover el bienestar digital de la infancia y la juventud. El objetivo de esta iniciativa es «incidir en los hábitos cotidianos, impulsando criterios concretos y cambios menores pero reales».

Para ello, se dará continuidad a la labor que se realiza en la educación formal en la educación no formal, desde el ámbito deportivo y del ocio. La propuesta busca cambios prácticos en las actitudes: limitar el uso de las pantallas, fomentar las relaciones presenciales y ofrecer «un modelo saludable» por parte de entrenadores, madres y padres y clubes deportivos.

«Es importante la actitud de los padres y madres para cambiar los hábitos en niños y jóvenes, y que sean un referente para ellos. No se trata de una prohibición ni de imponer nada a nadie, se trata de un ejercicio para concienciar sobre el uso del móvil y de otras pantallas», ha explicado el concejal Aitor Manterola. Por ello, las y los promotores de esta iniciativa invitan a las personas adultas de Zumaia a reflexionar sobre su relación con las pantallas.

Compromiso

Los clubes deportivos de Zumaia se han comprometido en colaborar para reducir el impacto de las pantallas en niños y jóvenes y fomentar un uso saludable de las mismas. Asimismo, estos clubes repartirán una carta entre los padres y madres, la cual recoge seis propuestas concretas y prácticas: evitar el móvil antes, durante y justo después de las actividades deportivas, fomentar la reflexión sobre el uso de los dispositivos inteligentes en los vestuarios; prohibir el uso de los móviles en los vestuarios; realizar comunicaciones de menores de 16 años en los canales en los que están los padres; evitar que los entrenadores tenga entre sus contactos en sus redes sociales a jugadores que entrenan, especialmente a aquellos que sean menores de 16 años; comprometerse a no enviar mensajes a partir de las 21:00 de la noche; y promover el uso responsable de las tecnologías digitales.

Además, han elaborado un decálogo con el que Zumaia será pionera. «Hemos contado con la ayuda del equipo de Telmo Lazkano (Altxa Burua), que está trabajando con la Fundación de la Real Sociedad. En este decálogo hemos recogido diez medidas», ha explicado Manterola. Además de las medidas que recoge el documento que se repartirá entre los padres y madres, el decálogo recoge ideas como la comunicación individual como prioridad, la protección contra el ciberacoso y los riesgos digitales, el fomento del descanso y la desconexión digital o el deporte como eje del desarrollo personal. También aprovechar la tecnología en donde sea beneficioso, por ejemplo, cuando proporcione medios para mejorar las técnicas y tácticas y limitar el tiempo de exposición a las pantallas en el hogar y en el tiempo libre; Por otro lado, entrenadores y familias deben mostrar un uso responsable de la tecnología y ser ejemplo para los jóvenes.

El decálogo no es un imperativo o una norma rígida, sino un modelo positivo: que los clubes, entrenadores y familias demuestren a través de su actitud que se puede disfrutar de la tecnología sin dependencia.

Datos preocupantes

Estas medidas y propuestas no han surgido de la nada, sino que tienen como objetivo dar respuesta a los riesgos identificados en los últimos años. De hecho, los profesionales de la salud han venido insistiendo en los daños que tienen las pantallas en la salud. Entre otras cosas, destacan que la edad de adquirir el primer smartphone influye directamente en el bienestar mental de los jóvenes.

El estudio Global Mind Project de Sapiens Labs muestra que entre las chicas los síntomas de vulnerabilidad en la salud mental se elevan hasta el 74% cuando reciben el primer móvil a los 6 años, y se reducen al 46% si se retrasa hasta los 18 años. Por otro lado, el informe Cyberguardians revela que desde que se generalizó el uso de los smartphones, los trastornos mentales de los menores se han duplicado, y que más de un tercio de los adolescentes dedica más de cinco horas diarias a la pantalla. «El objetivo de este tipo de iniciativas es, por tanto, revertir esta situación, proponiendo medidas concretas y factibles», ha señalado Manterola.

Por otro lado, en la presentación se ha informado que existe la intención de llevar esta iniciativa a otros espacios de la localidad. Así las cosas, el siguiente paso lo harán en los parques infantiles y en las zonas deportivas de la localidad. «Más adelante se instalarán paneles para fomentar que sean espacios libres de móvil», ha expresado el concejal.

«El objetivo no es juzgar a nadie; se trata de invitar a los adultos a levantar su mirada de la pantalla para estar cerca de los niños y ofrecerles la atención que merecen», ha añadido. La iniciativa pretende fomentar la reflexión e invitar a la ciudadanía a promover el bienestar digital en su hogar, familia o grupo.