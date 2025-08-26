Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finalaurreko une bat. JAVIER CARBALLO

Zumaia

Cosme Agirre eta Unai Uranga zumaiarrak, aurrez aurre Dinastia Etxabeko finalean

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:16

Dinastia Etxabe txapelketak baditu azken finalistak: Agirre-Atain eta Erik-Uranga. Ostegunean Aitzurira hurbiltzen diren zaleek zumaiarren arteko finala ikusteko aukera izango dute, zesta puntan.

Finalerdietako partidak astelehen gauean jokatu ziren Aitzurin; Cosme Agirrek eta Atainek bi setetan gainditu zuten Basterra-Argoitia astelehenean jokatutako lehen norgehiagokan (12-10 eta 12-8); Unai Urangak eta Erik ere gauza bera egin zuten Celaya-Oyhenard bikotearen aurka (12-6 eta 12-6), finalaurreko bigarren norgehiagokan.

Txapelketak baditu aurtengo finalak jokatuko dituzten pilotarien izenak. Esku pilotan, 23 urtez azpikoen mailan, Apezetxea-Santesteban (Umore Ona-Irurtzun) bikoteak Amiano II- Landa (Tolosa-Oiarpe) izango du aurkari finalean. Eta jubenil mailako finalean, berriz, Harkaitz Murua-Etxeberria (Intxurre-Oiarpe) eta Egurrola-Moto (Markina-Txukun Lakua) bikoteak izango dira. Zesta puntan, berriz, Cosme-Atain eta Uranga-Erik. Txapelketako 53. edizioaren txapela lortzeko neurtuko dira bihar, hilak 28, 21:00etatik aurrera, Aitzurin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cosme Agirre eta Unai Uranga zumaiarrak, aurrez aurre Dinastia Etxabeko finalean

Cosme Agirre eta Unai Uranga zumaiarrak, aurrez aurre Dinastia Etxabeko finalean