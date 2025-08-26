Cosme Agirre eta Unai Uranga zumaiarrak, aurrez aurre Dinastia Etxabeko finalean

ZumaiaCosme Agirre eta Unai Uranga zumaiarrak, aurrez aurre Dinastia Etxabeko finalean
Zumaia
Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:16
Dinastia Etxabe txapelketak baditu azken finalistak: Agirre-Atain eta Erik-Uranga. Ostegunean Aitzurira hurbiltzen diren zaleek zumaiarren arteko finala ikusteko aukera izango dute, zesta puntan.
Finalerdietako partidak astelehen gauean jokatu ziren Aitzurin; Cosme Agirrek eta Atainek bi setetan gainditu zuten Basterra-Argoitia astelehenean jokatutako lehen norgehiagokan (12-10 eta 12-8); Unai Urangak eta Erik ere gauza bera egin zuten Celaya-Oyhenard bikotearen aurka (12-6 eta 12-6), finalaurreko bigarren norgehiagokan.
Txapelketak baditu aurtengo finalak jokatuko dituzten pilotarien izenak. Esku pilotan, 23 urtez azpikoen mailan, Apezetxea-Santesteban (Umore Ona-Irurtzun) bikoteak Amiano II- Landa (Tolosa-Oiarpe) izango du aurkari finalean. Eta jubenil mailako finalean, berriz, Harkaitz Murua-Etxeberria (Intxurre-Oiarpe) eta Egurrola-Moto (Markina-Txukun Lakua) bikoteak izango dira. Zesta puntan, berriz, Cosme-Atain eta Uranga-Erik. Txapelketako 53. edizioaren txapela lortzeko neurtuko dira bihar, hilak 28, 21:00etatik aurrera, Aitzurin.
