Cortometraje 'Aquí sí se hace lucha' y coloquio en Emakumeon* Etxea, hoy

Hoy se ofrecerá el cortometraje 'Aquí sí se hace lucha' en Emakumeon* Etxea, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y Eukal Fondoa. Organizada dentro del programa organizado con motivo del 25N, la sesión se realizará a las 18.30 y contará con un coloquio (en castellano).

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local lleva décadas de activismo contribuyendo a la transformación social de su país. A través de testimonios, el documental muestra realidades injustas donde el activismo feminista se convierte en una herramienta fundamental para el cambio. Una obra que es, al mismo tiempo, denuncia, memoria y reivindicación.