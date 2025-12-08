Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Geoparque abre una nueva convocatoria de ayudas para promover la investigación científica. GEOPARKEA

Zumaia

Convocatoria de ayudas para promover la investigación científica en Geoparkea

Las solicitudes deberán presentarse antes del 10 de enero y el importe máximo de la ayuda será de 3.500 euros

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

El Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas con el objetivo de seguir promoviendo la investigación científica. Cada ... año, Geoparkea ofrece una subvención destinada a respaldar estudios relacionados con el patrimonio natural y cultural del territorio, dando especial relevancia al patrimonio geológico. Como es habitual, además de la geología, tendrán prioridad los temas vinculados a la ecología, los Espacios Naturales Protegidos, la prehistoria, el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio marítimo.

