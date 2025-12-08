Convocatoria de ayudas para promover la investigación científica en Geoparkea

El Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas con el objetivo de seguir promoviendo la investigación científica. Cada ... año, Geoparkea ofrece una subvención destinada a respaldar estudios relacionados con el patrimonio natural y cultural del territorio, dando especial relevancia al patrimonio geológico. Como es habitual, además de la geología, tendrán prioridad los temas vinculados a la ecología, los Espacios Naturales Protegidos, la prehistoria, el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio marítimo.

Podrán optar a estas ayudas tanto personas físicas como jurídicas, y cada solicitante podrá presentar hasta dos propuestas de investigación. Los proyectos podrán desarrollarse en uno o dos años, y la cuantía máxima de la ayuda será de 3.500 euros (impuestos incluidos).

Las solicitudes deberán enviarse antes del 10 de enero de 2026. Para ello, será necesario completar el formulario descargable y enviarlo, junto con la documentación requerida, a la dirección flysch@gipuzkoa.eus.

La evaluación de las propuestas correrá a cargo de representantes del comité científico asesor, la dirección científica y la gerencia del Geoparque de la Costa Vasca, que trasladarán su valoración a la junta directiva de Geogarapen para su aprobación.

Variedad de proyectos

Esta es la quinta edición de la convocatoria abierta de ayudas de Geoparkea. El primer año, en 2020, la ayuda fue concedida al proyecto Giza- eta ingurugiro- faktoreen elkarreraginak Euskal Kostako Geoparkeko paisaien historian del historiador Josu Narbarte y el geólogo Eneko Iriarte. En 2021, el proyecto Konkrezioak Deba eta Mutrikuko Flysch beltza taldean: tipologia, eraketa mekanismoak eta kontrolak del geólogo Luis Miguel Agirrezabala fue el elegido; el siguiente año, los biólogos Aitor Larrañaga y Ioar de Guzmán recibieron la ayuda para investigar la Diversidad faunística en los ríos del Geoparque: efecto de aislamiento fluvial; por último, en 2024, Coastal landforms of the Basque Coast UNESCO Global Geopark – From inventory to geomorphological map, la ivestigación, a cargo de los geólogos Paola Coratza, Mauro Soldati,Vittoria Vandelli y Piotr Migoń fue la elegida por Geoparkea.

Los resultados de los citados proyectos se pueden consultar en el apartado 'Investigación' de la web de Geoparkea.