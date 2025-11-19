Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de la película en blanco y negro 'La chica de la aguja', protagonizada por Vic Carmen Sonne. DV

Zumaia

'La chica de la aguja' protagonista de la sesión de cinefórum de hoy

La obra, dirigida por Magnus von Horn, está inspirada en la historia de la asesina Dagmar Overbye

Sara Utrera

zumaia.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El cineclub Ostarrena presenta hoy, en sesión de cinefórum, la película 'La chica de la aguja'. La proyección dará comienzo a partir de las 19.00 horas en el cine Aita Mari, y el precio de la entrada será de cinco euros.

'Pigen med nålen' o 'La chica de la aguja' es una película dramática polaco-danesa dirigida por Magnus von Horn, a partir de un guion escrito por von Horn y Line Langebek. La cinta de época en blanco y negro está ambientada a principios del siglo XX, e inspirada en la historia real de la asesina en serie danesa Dagmar Overbye, quien ofrecía ayuda a mujeres sin recursos encargándose de sus hijos nacidos fuera del matrimonio. En 1921 fue condenada a muerte, aunque posteriormente su sentencia fue cambiada por la de cadena perpetua.

«Karoline es una joven desempleada que lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Cuando queda embarazada, tendrá que tomar una decisión que cambiará el curso de su vida», adelanta la sinopsis de esta película protagonizada por Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm y Besir Zeciri.

'La chica de la aguja' fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el 77.º Festival de Cine de Cannes. Fue nombrada una de las cinco mejores películas internacionales de 2024 por la National Board of Review. Asimismo, ha sido nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Globo de Oro y en la 97. edición de los Premios Óscar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'La chica de la aguja' protagonista de la sesión de cinefórum de hoy

&#039;La chica de la aguja&#039; protagonista de la sesión de cinefórum de hoy