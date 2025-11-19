'La chica de la aguja' protagonista de la sesión de cinefórum de hoy

Sara Utrera zumaia. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El cineclub Ostarrena presenta hoy, en sesión de cinefórum, la película 'La chica de la aguja'. La proyección dará comienzo a partir de las 19.00 horas en el cine Aita Mari, y el precio de la entrada será de cinco euros.

'Pigen med nålen' o 'La chica de la aguja' es una película dramática polaco-danesa dirigida por Magnus von Horn, a partir de un guion escrito por von Horn y Line Langebek. La cinta de época en blanco y negro está ambientada a principios del siglo XX, e inspirada en la historia real de la asesina en serie danesa Dagmar Overbye, quien ofrecía ayuda a mujeres sin recursos encargándose de sus hijos nacidos fuera del matrimonio. En 1921 fue condenada a muerte, aunque posteriormente su sentencia fue cambiada por la de cadena perpetua.

«Karoline es una joven desempleada que lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Cuando queda embarazada, tendrá que tomar una decisión que cambiará el curso de su vida», adelanta la sinopsis de esta película protagonizada por Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm y Besir Zeciri.

'La chica de la aguja' fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el 77.º Festival de Cine de Cannes. Fue nombrada una de las cinco mejores películas internacionales de 2024 por la National Board of Review. Asimismo, ha sido nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Globo de Oro y en la 97. edición de los Premios Óscar.