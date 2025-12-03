Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Cáritas de Zumaia realiza una recogida de productos para presos de Martutene

S. U.

zumaia.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Como todos por estas fechas, y atendiendo a la solicitud de los presos de Martutene, Cáritas de Zumaia realizará una recogida de productos y materiales para enviarlos a la cárcel. Los productos que necesitan son los siguientes: ropa interior (nueva) y calcetines, tanto para mujer como para hombre; pantalones de chándal, camisetas de deporte y jerséis, tanto para mujer como para hombre; chancletas (tallas del 39 al 45); zapatillas de deporte (tallas del 39 al 45); turrón blando; mecheros; sellos del tipo A, sobres y bolígrafos; y cortauñas.

El material se recogerá los días 5 y 12 de diciembre a las 18:00 horas, y el día 9 a partir de las 19:00 horas, en los locales de Cáritas.

Las y los zumaiarras que quieran colaborar con esta iniciativa, pero no puedan acudir en ese horario, pueden ponerse en contacto a través del teléfono 943.009964, donde se les indicará la forma de entregar el material.

Desde Cáritas de Zumaia agradecen de antemano la colaboración de todas las personas que participen en la iniciativa.

