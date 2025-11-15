Cambios en la circulación de Larretxo por obras de asfaltado desde mañana al 25 de noviembre

Desde mañana, día 17, al 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Zumaia llevará a cabo trabajos de asfaltado en el cruce del barrio de Larretxo. Debido a las obras, se establecerán cambios en el tráfico y, además, algunas plazas de aparcamiento no estarán disponibles. Por lo que, mañana, a las 08.00 de la mañana, las plazas de aparcamiento de esa zona deberán estar vacías.

Estos trabajos están relacionados con la construcción del ascensor de Itzurunbidea y con las intervenciones de la fase final destinadas a mejorar la accesibilidad de la zona. El nuevo ascensor conectará Itzurunbidea con la parte alta de Larretxo mediante tres paradas, y mejorará notablemente la movilidad y accesibilidad dentro del barrio.

Con las obras del ascensor ya en su fase final, el Ayuntamiento ha decidido renovar el cruce de Larretxo y los pasos peatonales, atendiendo a la petición de varios vecinos y vecinas, y teniendo en cuenta lo recogido en el Plan de Movilidad.

Pasos alternativos

«La estrechez de las aceras y la ubicación de algunas plazas de aparcamiento dificultan actualmente el paso de los peatones –y en casos graves, de los vehículos de emergencia–; por ello, estas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad del barrio», han explicado desde el Ayuntamiento.

Mientras duren los trabajos de asfaltado, se establecerán los siguientes pasos alternativos para los vehículos: para acceder a Hondargain y al barrio de Larretxo, habrá paso de doble sentido por la calle San Telmo, regulado mediante semáforos de obra. Y para acceder a Itzurunbidea 6–16, habrá paso de doble sentido por el camino peatonal de Itzurunbidea, también regulado mediante semáforos de obra;

Por otro lado, los accesos a los garajes y aparcamientos privados de la zona afectada estarán limitados mientras duren las obras. La información correspondiente a cada vecino se ha detallado en las puertas de los garajes, y desde el ayuntamiento se señala que el personal de obra ofrecerá asistencia cuando sea necesario.