'Un cabo anda suelto' se ofrecerá hoy en sesión de cinefórum

El cineclub Ostarrena presenta hoy, en sesión de cinefórum, la película 'Un cabo anda suelto', del director Daniel Hendler. La proyección será las 19.00 horas en Aita Mari y el precio de la entrada será de cinco euros.

«Santiago, un cabo de la policía argentina, cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes policiales que lo andan buscando. Valiéndose de su uniforme, va inspeccionando puestos de comida regional, probando lácteos y embutidos para sobrevivir, al tiempo que intenta pasar desapercibido entre los lugareños. Sin dinero ni hospedaje, pero con empatía y astucia, va sorteando obstáculos y comienza a tramar una nueva vida, recibiendo la ayuda de personajes locales que va cruzando en el camino e, incluso, encuentra a quien cree puede ser el amor de su vida», dice la sinopsis de la película.