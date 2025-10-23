Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Una asociación para impulsar la coordinación y el trabajo conjunto de los geoparques

El Diario Vasco

zumaia.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Los Geoparques de la Red Española de Geoparques UNESCO han constituido formalmente una asociación con el objetivo de fomentar la cooperación entre estos territorios y promover proyectos conjuntos. La presentación oficial tuvo lugar durante las Jornadas Abiertas celebradas en Montserrat (Cataluña).

La entidad, denominada Asociación Geoparques Unesco de España, pretende facilitar la realización de iniciativas comunes, como contrataciones compartidas, acceso a ayudas y subvenciones, así como coordinar proyectos de promoción científica, turística y educativa. Actualmente forman parte de la asociación los Geoparques Las Loras, Orígens, Costa Vasca, Cabo Ortegal, Maestrazgo, Montañas do Courel, Catalunya Central y Lanzarote. Se prevé que en los próximos días se incorporen dos geoparques más, y que el resto se sumen a medida que sus órganos de gobierno aprueben la adhesión.

En palabras de Leire Barriuso, vicepresidenta de la asociación y gerente del Geoparque de la Costa Vasca, «la asociación va a suponer un espaldarazo a la figura de los geoparques y traerá consigo más identidad y una mayor visibilidad».

La constitución de la asociación responde a la necesidad de dotar a los geoparques de un marco común que refuerce su coordinación y su capacidad de acción conjunta, ya que en los últimos años, la colaboración entre ellos ha crecido notablemente.

