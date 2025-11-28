Aprobado un presupuesto de 21,6 millones de euros para 2026

La propuesta presupuestaria presentada por el Gorbierno municipal de EH Bildu, que asciende a 21,6 millones, ha recibido su aprobación inicial en el ... pleno de noviembre. La propuesta recibió los votos favorables de EH Bildu y del PSE-EE; EAJ-PNV, por su parte, votó en contra.

El concejal de Hacienda Larrañaga destacó que el trabajo realizado en 2024-2025 ha permitido presentar unos presupuestos «más equilibrados y sólidos». El presupuesto para 2026 será de 21,6 millones de euros, 1,2 millones más que el del año pasado. «Este crecimiento es el resultado de una gestión económica responsable», señaló Larrañaga. El ahorro neto ha pasado de 875.000 euros a 1,6 millones y la deuda pública municipal se mantiene en el 3%, por lo que permitirá «dar un impulso significativo» a la inversión pública el próximo año. Asimismo, los incrementos del IPC, los cambios de coste derivados de la renovación contractual y los ajustes de gastos se han gestionado «ordenadamente» en los últimos años, lo que ha consolidado la capacidad económica municipal.

Alrededor del 17% del presupuesto se reservará para inversiones. Tal y como se anunció el miércoles en este periódico, las principales inversiones serán la renovación del parque Mariantón y el análisis de otros parques infantiles, el acondicionamiento del jardín de Erkibe, la habilitación de nuevos espacios en la rampa de Santiago, el equipamiento de la capilla y el proyecto museístico del convento, las reformas del edificio de Moilaberri y del Centro de Interpretación Algorri (Flysch-Enea) o la adecuación del polideportivo, entre otros. Asimismo, entre otras cosas, se seguirán reforzando las inversiones en el ámbito de los servicios sociales; en los departamentos de Igualdad, Euskera, Deporte y Cultura; en las subvenciones al alquiler; y en los servicios que presta Emakumeon* Etxea. Además, se seguirá dando pasos significativos para integrar la perspectiva de género en los diferentes departamentos.

El partido jeltzale justificó su voto en contra señalando que se trata de «un presupuesto débil», debido a que, «año tras año se produce la repetición de proyectos». «El ahorro neto es de 1,6 millones de euros, superior al del año pasado, pero el margen se debe principalmente al incremento experimentado por el Fondo Foral y no procede de una gestión rigurosa del gasto, sino de una base insostenible», explicó el concejal Iker Mardarás.

El Partido Socialista, por su parte, alcanzó un acuerdo con el equipo de gobierno para apoyar los presupuestos de 2026. La socialista Duñike Agirrezabalaga se mostró satisfecha porque se han incluido los siguientes proyectos: Estudio técnico del bidegorri a Oikia para consolidar la movilidad sostenible en el entorno de la localidad. El proyecto de digitalización del archivo urbanístico para facilitar la gestión de la documentación y mejorar la atención al ciudadano. Un estudio para el entorno de Patxita Etxezarreta para valorar las posibilidades de mejorar la ordenación peatonal, de los usuarios de autobús y de la circulación, y que se desarrollará dentro del Plan de Movilidad. Dar continuidad a los trabajos de memoria del Ayuntamiento y rendir homenaje a quienes sufrieron la vulneración de derechos humanos durante el franquismo, en cuyo marco prestarán especial atención tanto a los representantes municipales de la época como a los trabajadores municipales.

Según señaló Agirrezabala, el partido socialista ha intentado «alejarse de la confrontación», y añadió: «Intentamos llegar a acuerdos sobre temas en los que coincidimos, como en este caso, que el equipo de gobierno ha aceptado nuestras propuestas. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todo, pero dejamos claras las diferencias entre nosotros, hay que saber buscar puntos de encuentro y comprensión para poder avanzar».

Enmiendas del PNV

Tal y como recogió este periódico, el grupo municipal del PNV presentó a principios de esta semana diez propuestas de enmienda para los presupuestos de 2025, de las cuales cuatro fueron aceptadas por el Gobierno municipal antes del pleno, y las otras seis se llevaron a la sesión: televisar las sesiones plenarias; reforzar y ampliar la red de aparcamientos de bicicletas y fijar puntos de recarga; invertir más en todos los parques infantiles y en nuevos baños públicos; poner aire acondicionado en el Hogar del jubilado; y un estudio sobre los edificios que forman parte del patrimonio municipal. «Son propuestas que llevamos años reclamando», explicaron los Iker Mardarás y Xabier Odriozola. Para llevar a cabo estas propuestas, el grupo jeltzale propuso invertir 585.000 euros, que se restarían de la inversión del parque Mariantón (1.060.000 euros). Las enmiendas recibieron los votos a favor del PNV (5), los votos en contra de EH Bildu (10), y la abstención del PSE-EE (1).

Desde el Gobierno municipal explicaron que las enmiendas del PNV pone en riesgo el proyecto del parque Marianton, el cual es «el proyecto estrella del año que viene» y está diseñado junto con las niñas y los niños del Consejo de la Infancia. Los jeltzales respondieron que también se puede realizar un buen parque con la mitad del dinero que se va a invertir en él. Asimismo, propusieron realizarlo por fases o llevar parte del proyecto a otros parques. Ante esto, el concejal de Hacienda recordó que los presupuestos recogen una partida para analizar la situación del resto de los parques, y que la inversión destinada al de Mariantón no supone que las necesidades de los otras zonas infantiles no se vayan a satisfacer.