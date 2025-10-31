Aprobada la modificación de crédito para el proyecto del parque Mariantón

El pleno de octubre ha aprobado la modificación de crédito relacionado con el parque Mariantón, cuyo diseño se ha hecho con la colaboración del Consejo ... de la Infancia. Según explicó el alcalde Iñaki Ostolaza, el presupuesto del proyecto es superior al inicialmente previsto, 1.060.000 euros, y para poder licitar antes de fin de año es imprescindible ajustar la partida presupuestaria. En este caso se trata de un crédito comprometido, es decir, el Ayuntamiento asumirá el compromiso de incluir esa partida en el presupuesto de 2026 para poder ejecutar el proyecto en el plazo adecuado.

La modificación de crédito fue aprobada con los votos a favor de EH Bildu y PSE-EE, y la abstención de EAJ-PNV.

El concejal del PNV Xabier Odriozola explicó que el grupo jeletzale está a «totalmente a favor «de construir el nuevo parque de Mariantón, ya que el actual está completamente deteriorado. Sin embargo, consideran que el presupuesto es elevado y se debería repartir «de forma equilibrada» para realizar mejoras en todos los parques infantiles. «Este proyecto se puso en marcha en 2019, cuando el EAJ estaba en la alcaldía, y el presupuesto ha evolucionado. El presupuesto era 240.000 euros en 2023, de 680.000 euros en 2024 y de 1.060.000 euros en 2026», recordó. Odriozola explicó que «gastar esa cantidad en un solo parque es una exageración, especialmente cuando en el presupuesto de 2026 solo se destinan 50.000 euros al resto de los parques». Asimismo, recordó que el último parque nuevo construido, el de Patxita Etxezarreta, costó 36.000 euros en 2023; «por tanto, creemos que parte del dinero previsto para Mariantón debería invertirse también en otros parques». Por último, propusieron que, ya que el diseño del parque se ha hecho con la colaboración del Consejo de la Infancia, las ideas de este consejo también se puedan aplicar a otros parques.

Por otro lado, también se aprobó una modificación de crédito de 400.000 euros para dar continuidad a las obras de adecuación de la capilla del convento.

Moción contra la transfobia

El pleno aprobó de forma unánime una moción para actuar ante un evento con contenido transfóbico. El texto subraya el compromiso del Ayuntamiento con el respeto a la diversidad sexual y de género, los derechos humanos y la protección de niños, niñas y adolescentes trans. Asimismo, coincide, entre otros, con la visión defendida por la asociación Naizen, y pide a las instituciones públicas que no otorguen apoyo institucional a actos o grupos que difundan discursos de odio.

La concejala de Igualdad, Maite Egaña, leyó el documento que denuncia la celebración de las jornadas 'Romper el mito, reconquistar la realidad: el negocio de los niños y adolescentes trans' (en Bizkaia), organizadas por grupos que se autodenominan feministas, pero que, según el texto, difunden discursos transfóbicos y niegan la existencia y los derechos de las personas trans, especialmente de menores. La moción sostiene que estas jornadas presentan una visión desinformada y dañina, que fomenta la estigmatización y el sufrimiento de las personas trans, y pide al Ayuntamiento que: No otorgue apoyo institucional ni directo ni indirecto a este tipo de actos o entidades; evalúe si estos contenidos vulneran normas sobre discurso de odio, protección infantil o igualdad; refuerce el compromiso público con políticas basadas en el respeto, la evidencia científica y los derechos humanos, incluyendo formación al personal municipal; y cree espacios seguros e informados para menores trans y sus familias.

El texto concluye que no se protege la infancia fomentando el miedo o la exclusión, sino garantizando acompañamiento, información y acceso a recursos públicos que aseguren los derechos de todos los niños y niñas. La moción fue aprobada con el apoyo de todos los partidos representados en el Ayuntamiento.

Por otro lado, el pleno también aprobó el plan de gestión de recursos humanos y relevo generacional. Según explicó el concejal de personal, Asier Arakistain, este plan es una herramienta para modernizar la organización interna del Ayuntamiento, planificando el relevo generacional «de forma ordenada, transmitiendo los conocimientos y la experiencia del personal municipal, y mejorando la calidad y eficiencia de los servicios públicos». El plan de gestión de RR.HH. y relevo generacional se aprobó con los votos a favor de EH Bildu y del PSE-EE, y la abstención del PNV, que se mostró a favor del fundamento del plan, pero se mostró descontento «por no haber sido informados de forma adecuada del proceso».

Por último, y tal como se anunció en este periódico ayer, el Ayuntamiento aprobó en el pleno una propuesta para corregir un error detectado en las bases del sorteo de las VPO. Esto modificará el calendario previsto, por lo que se retrasará la inscripción para participar en el sorteo. El error se encuentra en el artículo 9 de las bases, relativo al sistema del sorteo, que será modificado hoy por el pleno. Dicha modificación se hará pública durante 30 días, tras lo cual se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y se convocará la inscripción. En consecuencia, el plazo de inscripción se abrirá más tarde de lo previsto.