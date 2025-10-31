Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento del pleno de octubre, celebrado el jueves. SARA UTRERA

Zumaia

Aprobada la modificación de crédito para el proyecto del parque Mariantón

Salió adelante con los votos a favor de EH Bildu y del PSE-EE, y la abstención de EAJ-PNV

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El pleno de octubre ha aprobado la modificación de crédito relacionado con el parque Mariantón, cuyo diseño se ha hecho con la colaboración del Consejo ... de la Infancia. Según explicó el alcalde Iñaki Ostolaza, el presupuesto del proyecto es superior al inicialmente previsto, 1.060.000 euros, y para poder licitar antes de fin de año es imprescindible ajustar la partida presupuestaria. En este caso se trata de un crédito comprometido, es decir, el Ayuntamiento asumirá el compromiso de incluir esa partida en el presupuesto de 2026 para poder ejecutar el proyecto en el plazo adecuado.

