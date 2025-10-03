Aplazados el campeonato de surf y bodyboard local y las Jornadas de Surf Inclusivo

S.U. ZUMAIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Debido a las previsiones de mar y del tiempo, se ha decidido aplazar el campeonato de surf y bodyboard local y las Jornadas de Surf Inclusivo. Desde ZISKE han informado de que, si las condiciones lo permiten, ambas actividades se llevarán a cabo el próximo fin de semana.

El campeonato local se disputará en siete categorías: surf, bodyboard, Open, Maste, sub-18, femenina, y surf de longboard. Las y los surfistas interesados en participar deberán inscribirse con antelación en la tienda Spot. El precio de participación por categoría será de 10 euros y cada persona podrá hacerlo en un máximo de dos categorías.

Por otro lado, las Jornadas de Surf Inclusivo pondrán el broche final a las actividades organizadas entre julio y septiembre por el club de surf ZISKE, en colaboración con la Fundación 'la Caixa'. La cita tiene como objetivo promover la inclusión y ofrecer a niñas y niños y jóvenes la oportunidad de disfrutar del surf, independientemente de sus capacidades, así como consolidar a Zumaia como un referente en la promoción de actividades inclusivas en el entorno marítimo. Si las condiciones lo permiten, se realizará la semana que viene.