Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Aplazados el campeonato de surf y bodyboard local y las Jornadas de Surf Inclusivo

S.U.

ZUMAIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Debido a las previsiones de mar y del tiempo, se ha decidido aplazar el campeonato de surf y bodyboard local y las Jornadas de Surf Inclusivo. Desde ZISKE han informado de que, si las condiciones lo permiten, ambas actividades se llevarán a cabo el próximo fin de semana.

El campeonato local se disputará en siete categorías: surf, bodyboard, Open, Maste, sub-18, femenina, y surf de longboard. Las y los surfistas interesados en participar deberán inscribirse con antelación en la tienda Spot. El precio de participación por categoría será de 10 euros y cada persona podrá hacerlo en un máximo de dos categorías.

Por otro lado, las Jornadas de Surf Inclusivo pondrán el broche final a las actividades organizadas entre julio y septiembre por el club de surf ZISKE, en colaboración con la Fundación 'la Caixa'. La cita tiene como objetivo promover la inclusión y ofrecer a niñas y niños y jóvenes la oportunidad de disfrutar del surf, independientemente de sus capacidades, así como consolidar a Zumaia como un referente en la promoción de actividades inclusivas en el entorno marítimo. Si las condiciones lo permiten, se realizará la semana que viene.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aplazados el campeonato de surf y bodyboard local y las Jornadas de Surf Inclusivo