Zumaia

Ainhoa Urteagak 'Arrakala' diskoa aurkeztuko du ostegunean Oxford aretoan

S. U.

zumaia.

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:13

Ainhoa Urteaga zumaiarrak 'Arrakala' izeneko diskoa aurkeztuko du ostegun honetan, hilak 27. Gauerdian izango da entzungai plataforma guztietan. Hala ere, zumaiarrek 'Arrakala'z gozatzeko aukera izango dute; izan ere, diskoa argitaratu aurretik, kontzertu berezi baten bitartez aurkeztuko du proiektua herrian. Iluntzeko 19:30ean izango da zuzeneko emanaldia Alondegiko Oxford aretoan, diskoan lan egin duten hainbat gonbidatuk hartuko dute parte hi-tzorduan.

Aurrez salgai

Kontzertuaren egunean bertan disko fisikoa Oxford aretoan salgai egongo bada ere, lehenago eskuratu nahi duenak Xiru, Otaño eta Aizpurua (Mariafrancisca) liburu dendetan aurkitu ahal izango du

