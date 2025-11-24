Ainhoa Urteagak 'Arrakala' diskoa aurkeztuko du ostegunean Oxford aretoan

ZumaiaAinhoa Urteagak 'Arrakala' diskoa aurkeztuko du ostegunean Oxford aretoan
Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:13
Ainhoa Urteaga zumaiarrak 'Arrakala' izeneko diskoa aurkeztuko du ostegun honetan, hilak 27. Gauerdian izango da entzungai plataforma guztietan. Hala ere, zumaiarrek 'Arrakala'z gozatzeko aukera izango dute; izan ere, diskoa argitaratu aurretik, kontzertu berezi baten bitartez aurkeztuko du proiektua herrian. Iluntzeko 19:30ean izango da zuzeneko emanaldia Alondegiko Oxford aretoan, diskoan lan egin duten hainbat gonbidatuk hartuko dute parte hi-tzorduan.
Aurrez salgai
Kontzertuaren egunean bertan disko fisikoa Oxford aretoan salgai egongo bada ere, lehenago eskuratu nahi duenak Xiru, Otaño eta Aizpurua (Mariafrancisca) liburu dendetan aurkitu ahal izango du