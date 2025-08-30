Agotados los dorsales para el Triatlón Sprint de Zumaia

Ya se han agotado los dorsales para el Triatlón Sprint de Zumaia, que se disputará el próximo sábado, 6 de septiembre. Al igual que en ... años anteriores, el Triatlón de Zumaia también contará con la prueba para cadetes y la adaptada, en modalidad super sprint.

Desde Zumaiako Triatloi Taldea (ZTT), a través de sus redes sociales, han agradecido a todas aquellas personas que han adquirido su dorsal para la cita deportiva; asimismo, han informado que han abierto la lista de espera.

Las y los participantes del triatlón sprint -federados y no federados- deberán completar un recorrido de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. La salida de la prueba masculina está prevista para las 16.00 horas y la femenina para las 16.08.

Las y los participantes de la modalidad super sprint, o prueba corta, deberán completar 350 metros a nado, 11,4 kilómetros en bici y otros 2 kilómetros y medio corriendo. La salida de las y los triatletas de categoría cadete será a las 16.15 horas.

La salida de la prueba adaptada será a las 15.50. Desde la organización han expresado que están organizando «con mucho mimo e ilusión» el que será Campeonato de Euskadi de Triatlón Adaptado, «porque creemos en un deporte para todos y todas». En este caso, las y los participantes deberán completar un recorrido de 350 metros a nado, 10 kilómetros en bici y 2,5 kilómetros de carrera. «La distancia de la super sprint será adaptada, accesible y emocionante».

Novedad en la salida

Este año, como novedad, la salida de natación para los federados será directamente desde el agua. No se saldrá corriendo desde la rampa de Arbustain como en años anteriores, sino que la salida será ya dentro del mar. Con este cambio ZTT busca una salida más fluida y segura, evitando golpes y agobios en los primeros metros. «Sabemos que los manotazos a veces son inevitables, pero creemos que esta nueva dinámica puede mejorar mucho la experiencia», han expresado desde el club de Triatlón de Zumaia.