Últimas visitas guiadas a la exposición sobre el patrimonio arqueológico de Zestoa

El valle del Urola atesora uno de los patrimonios arqueológicos y paleontológicos más singulares de nuestro entorno. Cuevas, yacimientos y piezas únicas hablan de miles ... de años de historia que han dejado huella en la comarca, y muy especialmente en Zestoa. Esa riqueza, que ha sido objeto de investigaciones desde 1935 hasta hoy, se plasma en una exposición que ha permitido acercar al público el valor excepcional de este legado. La muestra 'Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Zestoa. El Patrimonio del Urola, desde cerca', instalada en la biblioteca de Ekainberri, encara sus últimos días: podrá visitarse únicamente hasta el domingo 28 de septiembre.

La exposición reúne el fruto de casi un siglo de trabajo en los que han participado 21 especialistas y que han dado a conocer hallazgos en 21 yacimientos de la zona. Entre sus atractivos, destacan 32 piezas originales que pueden contemplarse de cerca, junto con un recorrido audiovisual guiado por el historiador local Mikel Nogales, quien conduce al espectador a través de los enclaves, objetos e investigaciones más relevantes. El vídeo se encuentra también disponible en línea en www.labur.eus/hj7ur5bw.

Desde su inauguración el pasado 10 de julio, la iniciativa ha contado con una respuesta muy positiva: visitantes de Ekainberri, público general en los pases de los viernes, escolares de Zestoa o niños de las colonias deportivas han podido descubrir la magnitud del tesoro arqueológico del valle.

Horarios especiales

Para despedirla, se han programado horarios especiales gratuitos el fin de semana del 26 al 28 de septiembre, con visitas guiadas en castellano (16:30) y euskera (17:00). Será imprescindible reservar plaza a través de www.ekainberri.eus o en la oficina de turismo de Zestoa.

Ekainberri, todo el año

Y aunque la exposición cierre sus puertas, Ekainberri sigue siendo una cita ineludible durante todo el año. Las visitas guiadas ofrecen una experiencia única para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, y se recomienda adquirir las entradas online con antelación. Para más información: www.ekainberri.eus.