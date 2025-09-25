Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La exposición ha estado abierta desde el pasado mes de julio. EKAINBERRI

Zestoa

Últimas visitas guiadas a la exposición sobre el patrimonio arqueológico de Zestoa

La exposición 'Patrimonio Arqueológico y Paleontológico' podrá ser visitada de forma gratuita hasta el domingo, día 28

Eli Aizpuru

Zestoa.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:57

El valle del Urola atesora uno de los patrimonios arqueológicos y paleontológicos más singulares de nuestro entorno. Cuevas, yacimientos y piezas únicas hablan de miles ... de años de historia que han dejado huella en la comarca, y muy especialmente en Zestoa. Esa riqueza, que ha sido objeto de investigaciones desde 1935 hasta hoy, se plasma en una exposición que ha permitido acercar al público el valor excepcional de este legado. La muestra 'Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Zestoa. El Patrimonio del Urola, desde cerca', instalada en la biblioteca de Ekainberri, encara sus últimos días: podrá visitarse únicamente hasta el domingo 28 de septiembre.

