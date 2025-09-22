Todavía se puede inscribir en el euskaltegi AEK de Zestoa

S. U. Zestoa. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

A principios de septiembre empezó la campaña de matriculación en AEK de Zestoabajo el lema 'Aprende y vive el euskera cómodamente'. Desde el centro han informado que las personas interesadas en matricularse en este curso aún pueden hacerlo acudiendo al euskaltegi. «Nuestra intención es que los ciudadanos aprendamos euskera con comodidad, para que vivamos cómodamente en euskera», han explicado desde el euskaltegi AEK de Zestoa.

Durante el curso, que empezará en octubre, continuarán con los cursos habituales, adaptando las ofertas a las necesidades de las y los alumnos: horarios, modulaciones, niveles... Así, las posibilidades de aprender euskera en AEK de Zestoa serán las siguientes: cursos presenciales: de euskaldunización convencional y de acreditación de niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2); y Mintzalagun. El plazo de matriculación finaliza el 30 de septiembre.

Curso en Aizarnazabal

Por otro lado, gracias al convenio con UEMA, el centro ofrece un curso de nivel inicial en Aizarnazabal. Las clases serán gratuitas en el propio centro escolar de la localidad, dirigidas a padres y madres que no sepan euskera y adaptadas a sus necesidades. «El objetivo del curso será que los padres que no sepan euskera lo aprendan de forma práctica y eficaz, en el propio colegio de sus hijos, durante su estancia en la escuela. Este curso, además, como viene la Korrika, va a ser un curso ilusionante en el que nos vamos a volcar con muchas ganas también en labores organizativas., han expresado.

Para inscripciones o solicitar información: en la oficina de la Casa de Cultura de la plaza Axun Arrazola, de lunes a jueves, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00, y los viernes de 10.00 a 13.00; 670.420048 o zestoa@aek.eus. .