Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ediles de EAJ-PNV de Zestoa.

Zestoa

El PNV de Zestoa propone mejoras para futuras ediciones de las fiestas de Amabirjinak

Los jeltzales realizan una valoración positiva de las celebraciones, pero aseguran «necesitan mejoras y ajustes»

E. A.

Zestoa.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29

EAJ-PNV Zestoa ha realizado una evaluación general positiva de las recientes fiestas de Amabirjinak, destacando el ambiente «adecuado y respetuoso» durante los eventos. Sin embargo, el partido advierte que son necesarias «mejoras y ajustes» en la organización.

Entre los aspectos a corregir, señalan el Alarde de Txistularis, donde las alturas del coro no se trasladaron al polideportivo, y la ausencia de un responsable en el recinto, lo que dificultó la coordinación. También critican el desencajonamiento de los toros, que se realizó de noche sin permitir la apertura del corral, generando descontento entre los aficionados y riesgos de seguridad.

EAJ resalta que la programación de las fiestas en un comité abierto es «positiva», pero pide al ayuntamiento «equilibrar los eventos» para atender las necesidades de todos los vecinos. Como ejemplo, mencionan la ausencia, por segundo año consecutivo, de conciertos tras la corrida en Laranjadi, que «deberían estar dirigidos a un público general con asientos». El partido también expresa su preocupación por el fenómeno del botellón, especialmente la participación de menores, y critica la proliferación de pancartas reivindicativas en el municpio, que considera un retroceso cultural.

A pesar de las críticas, el PNV felicita a los vecinos por su actitud ejemplar durante las fiestas y asegura que seguirá realizando propuestas de mejora de manera constructiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV de Zestoa propone mejoras para futuras ediciones de las fiestas de Amabirjinak

El PNV de Zestoa propone mejoras para futuras ediciones de las fiestas de Amabirjinak