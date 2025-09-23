El PNV de Zestoa propone mejoras para futuras ediciones de las fiestas de Amabirjinak

E. A. Zestoa. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

EAJ-PNV Zestoa ha realizado una evaluación general positiva de las recientes fiestas de Amabirjinak, destacando el ambiente «adecuado y respetuoso» durante los eventos. Sin embargo, el partido advierte que son necesarias «mejoras y ajustes» en la organización.

Entre los aspectos a corregir, señalan el Alarde de Txistularis, donde las alturas del coro no se trasladaron al polideportivo, y la ausencia de un responsable en el recinto, lo que dificultó la coordinación. También critican el desencajonamiento de los toros, que se realizó de noche sin permitir la apertura del corral, generando descontento entre los aficionados y riesgos de seguridad.

EAJ resalta que la programación de las fiestas en un comité abierto es «positiva», pero pide al ayuntamiento «equilibrar los eventos» para atender las necesidades de todos los vecinos. Como ejemplo, mencionan la ausencia, por segundo año consecutivo, de conciertos tras la corrida en Laranjadi, que «deberían estar dirigidos a un público general con asientos». El partido también expresa su preocupación por el fenómeno del botellón, especialmente la participación de menores, y critica la proliferación de pancartas reivindicativas en el municpio, que considera un retroceso cultural.

A pesar de las críticas, el PNV felicita a los vecinos por su actitud ejemplar durante las fiestas y asegura que seguirá realizando propuestas de mejora de manera constructiva.