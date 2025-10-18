El PNV de Zestoa exige la renovación urgente del campo de fútbol de Iraeta

El PNV de Zestoa denuncia la «grave falta de inversiones» en las instalaciones deportivas de Iraeta, donde el campo de fútbol lleva 19 años ... sin ser renovado. «A pesar de la creciente demanda y la gran cantidad de niños y adolescentes que practican deportes en estas instalaciones, no se ha realizado ninguna mejora significativa durante todos estos años», ha declarado el grupo jeltzale mediante una nota de prensa.

Desde el PNV consideran que es «imprescindible y urgente» actuar en la renovación del campo de fútbol de Iraeta. «Los jóvenes deportistas merecen un espacio adecuado y seguro donde puedan entrenar y competir. Las instalaciones actuales no cumplen con los estándares necesarios para garantizar una práctica deportiva de calidad, por lo que exigen una intervención inmediata», ha expresado, y ha añadido: «es hora de que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y destine los recursos necesarios para actualizar y mejorar estos campos. La renovación de la zona verde no solo beneficiará a los deportistas, sino que también contribuirá al desarrollo del deporte base en Zestoa, ofreciendo a los jóvenes una infraestructura moderna que impulse su crecimiento».

El PNV de Zestoa insta a que se contemple una partida presupuestaria para llevar a cabo este proyecto «lo antes posible», y que se tomen medidas para garantizar que el club pueda seguir creciendo y ofreciendo oportunidades a la juventud de la localidad.

«El momento de actuar es ahora. El deporte es una pieza clave en el bienestar de los jóvenes y, por ello, piden que la renovación del campo de fútbol de Iraeta se convierta en una prioridad para el Ayuntamiento. El futuro de los y las jóvenes deportistas depende de ello», ha concluido el grupo jeltzale.