El PNV exige la renovación del campo de fútbol de Iraeta. EAJ ZESTOA

Zestoa

El PNV de Zestoa exige la renovación urgente del campo de fútbol de Iraeta

Pide que se actúe «de inmediato» para modernizar las instalaciones y dar respuesta a todas las necesidades

El Diario Vasco

Zestoa

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

El PNV de Zestoa denuncia la «grave falta de inversiones» en las instalaciones deportivas de Iraeta, donde el campo de fútbol lleva 19 años ... sin ser renovado. «A pesar de la creciente demanda y la gran cantidad de niños y adolescentes que practican deportes en estas instalaciones, no se ha realizado ninguna mejora significativa durante todos estos años», ha declarado el grupo jeltzale mediante una nota de prensa.

