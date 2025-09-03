El judo vuelve al tatami de Zestoako Herri Eskola

Sara Utrera Zestoa. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Con el inicio del nuevo curso, también regresan las actividades deportivas al centro escolar. Y entre ellas se encuentran las sesiones de judo, que comenzarán el 7 de octubre.

Las clases están dirigidas a jóvenes deportistas de entre 5 y 12 años. «Estas clases ofrecen una oportunidad única para aprender los fundamentos del judo de forma divertida, gracias a un programa infantil específico adaptado a su edad y nivel. Pero no todo es técnica: el enfoque está en el juego, el respeto, la disciplina, y el compañerismo, pilares esenciales de esta disciplina milenaria», han explicado los responsables del curso de judo.

Las sesiones estarán a cargo de monitores titulados y federados, y permitirán a las niñas y a los niños participar también en actividades de deporte escolar.

Como incentivo, antes de inscribirse oficialmente, las y los interesados pueden acercarse al tatami del centro y probar una clase sin compromiso.

Para más información o inscripciones se puede llamar al teléfono 610 88 13 87 o escribir a zestoajudo@gmail.com.