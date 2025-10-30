Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zestoa

Emakumeak gimnasioan ahalduntzeko ikastaroa antolatu du Zestoako Udalak

Ikastaroa bi adin-tartetan banatuta eskainiko da: 16 eta 30 urte bitarteko emakumeentzat, batetik, eta 30 urtetik gorakoentzat, bestetik

Eli Aizpuru

ZESTOA.

Osteguna, 30 urria 2025, 20:29

Comenta

Kiroldegiko gimnasioko indarra lantzeko makinak erabiltzen ikasteko, emakumeei zuzendutako ikastaroa antolatu dute Zestoako Udaleko Gazteria eta Jarduera Fisiko eta Kirol Sailek. «Emakumeek indarra lantzeko materialak eta makinak ezagutzea, autonomia garatzea, konfiantza irabaztea eta espazio horretan ahalduntzea» da udalak antolatutako ikastaroaren helburua.

Saioak bi adin-tartetan banatuta eskainiko dira: batetik, 16 eta 30 urte bitarteko emakumeentzat, eta bestetik, 30 urtetik gorakoentzat.

Gazteenei zuzendutako lehen txanda azaroaren 17an eta 24an izango da, eta bigarrena, azaroaren 20an eta 27an.

30 urtetik gorako emakumeen kasuan, abenduaren 1ean eta 15ean egingo da hirugarren txanda, eta laugarrena abenduaren 4an eta 11n.

Saio guztiak 19:00etatik 20:00etara bitartean egingo dira Zestoako kiroldegian.

Ordubeteko saioak

Txanda bakoitzak bi eguneko iraupena izango du, eta egun bakoitzean ordu beteko saioa egingo da. Parte hartzaile bakoitzak txanda bakarra aukeratu beharko du. Ikastaroa doakoa izango da, baina parte hartzeko kiroldegiko bazkide izatea beharrezkoa da.

Izen-ematea

Izena kiroldegian bertan eman daiteke eta azaroaren 12a izango da azken eguna. Informazio gehiago jasotzeko interesa dutenek kiroldegia@zestoa.eus helbidera idatz dezakete edo 943 147 942 telefonora deitu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emakumeak gimnasioan ahalduntzeko ikastaroa antolatu du Zestoako Udalak