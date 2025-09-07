Elegante fue 'Molestito' y exigente 'Guanajuato'

Para cuando en La Concha las chicas de Arraun Lagunak celebraban sus 11 segundos de ventaja sobre Orio, para cuando Zierbana ya sabía que la ... Bandera está a tres centésimas, las 450 localidades de la plaza alargada de Zestoa ya se habían agotado. En menos de una hora. Doble contra sencillo a que hoy pasa lo mismo pues hay ganas de ver al novillero mexicano Juan Pablo Ibarra, tremendo triunfador del muy afamado certamen 'Camino Hacia Las Ventas'.

Ganas de verle a él peleando de poder a poder con dos espectaculares erales toledanos, 'Media libra' y 'Avellanito', custodiados en los toriles por Aitor e Iñigo González y vigilados con celo por Óscar Zapardiel, el mayoral de la ganadería de Adolfo Rodríguez Montesinos. Ganas igualmente de aplaudir el buen arte y la buena monta, sobre caballo hispano, de la alguacilillo, Elene Etxaniz, de taurinísima dinastía azpeitiarra.

Ganas de volver a mirar el cartel de la feria de este año, obra, como tantas veces, de José Manuel Goenaga, 'Tote 70'. Este 2025 fotografió a Asier 'Kintela', banderillero del Urola, y luego, inspirado, le dibujó y le pintó sobre la piedra y las casas solariegas de la plaza poniéndose la montera, esa montera suya que lleva bordado un lauburu. Ganas de tomarse el único pintxo que queda en la barra del bar Koiote, una croqueta de bacalao.

Ganas de celebrar el centenario , sí ¡el centenario! del inmortal pasodoble 'Amparito Roca', cuya intensa interpretación en Zestoa se comenta incluso en Wikipedia. Homenejeará hoy la banda al maestro Teixidor y la gente se acercará al escaparate de la delicatessen Laiak (en el palacio Lizentziadoneko) para ver el auténtico abanico con el que el pueblo valenciano, Carlet, donde se compuso el pasodoble, rinde recuerdo a su gran músico.

Ganas de comentar la novillada de ayer. Con dos santacolomitas de raza y casta. 'El hijo de 'Molestita' y 'Domador' fue elegante y 'Guanajuato', cárdeno, bragado y meano, exigente. El torero, Curro Muñoz, tenía bravura y muchos pases en la muleta pero (aún) no un concepto de faena en la cabeza. No importó. La presidencia aceptó la presión popular y concedio la oreja. Hay ganas.