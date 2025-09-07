Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En compañía de su muy experimentada cuadrilla y de un buen sobresaliente, Raúl Jérez Curro abandona la plaza. Borja luna

Elegante fue 'Molestito' y exigente 'Guanajuato'

Hoy, día de la Virgen de septiembre, segunda y última novillada. Ayer, con cartel de 'no hay billetes', Curro Muñoz cortó una oreja

Begoña del Teso

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:35

Para cuando en La Concha las chicas de Arraun Lagunak celebraban sus 11 segundos de ventaja sobre Orio, para cuando Zierbana ya sabía que la ... Bandera está a tres centésimas, las 450 localidades de la plaza alargada de Zestoa ya se habían agotado. En menos de una hora. Doble contra sencillo a que hoy pasa lo mismo pues hay ganas de ver al novillero mexicano Juan Pablo Ibarra, tremendo triunfador del muy afamado certamen 'Camino Hacia Las Ventas'.

