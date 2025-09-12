Ekainberri alcanza casi medio millón de visitas en su XVII aniversario

Ekainberri acaba de celebrar esta misma semana su decimoséptimo aniversario. Ekainberri cumple 17 años desde que el 11 de septiembre de 2008 abriera sus ... puertas en Zestoa. Durante este tiempo, la réplica de la cueva de Ekain ha recibido 498.000 visitantes, consolidándose como un destino cultural y turístico de referencia en Gipuzkoa.

La evolución de la afluencia de público confirma esta tendencia positiva. Solo en el último año, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, Ekainberri ha recibido 28.469 visitantes, un 5% más que en el mismo periodo anterior.

En los meses de julio y agosto de 2025, 439 personas participaron en la visita teatralizada 'El Honor de los Lili' en el Palacio Lili, lo que supone un incremento del 13% respecto al año pasado. En esas mismas fechas, 3.800 personas recorrieron Ekainberri.

Una experiencia única

Ekainberri ofrece a lo largo de todo el año la posibilidad de sumergirse en la vida prehistórica gracias a la propuesta 'Experiencia Prehistórica Completa', que permite descubrir cómo pintaban hace 14.000 años, cómo encendían fuego o cómo cazaban. Los talleres prácticos incluyen la creación de arte rupestre, técnicas de encendido de fuego y prácticas de caza con azagayas y propulsores.

De esta manera, los visitantes —ya sea en familia, en grupo escolar o de manera individual— tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos y acercarse a los modos de vida de nuestros antepasados.

Las actividades se pueden disfrutar de martes a domingo y las entradas están disponibles tanto en taquilla (Portale kalea 1, Zestoa – Tel: 943 86 88 11) como en la web www.ekainberri.eus.

Exposición temporal

Con motivo de este aniversario, la biblioteca de Ekainberri acoge hasta el 28 de septiembre la exposición temporal 'Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Zestoa. El Patrimonio de Urola desde Cerca'. La muestra se incluye en la entrada general de Ekainberri, pero todas aquellas personas que lo requieran podrán visitar gratuitamente todos los viernes de 17.00 a 19.00 horas, previa reserva.

Además, cada viernes se organizarán visitas guiadas: a las 17.15 en castellano y a las 17.45 en euskera.