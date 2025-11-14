Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Roteta. AMAXKAR

El Zarautz de Tercera Federación recibe al Aurrera de Vitoria esta tarde en Asti

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Seguir con la buena racha que vive el Zarautz de Tercera Federación será el objetivo de los chicos de Joseba Roteta esta tarde en Asti donde reciben la visita del Aurrera de Vitoria.

El partido comienza a las 15.45 horas y pese a que los gasteiztarras son un equipo que se encuentra en la parte alta de la tabla clasificatoria, los zarauztarras vienen de golear al Pasaia y es en casa donde deben cimentar su objetivo, que no es otro que luchar por la permanencia. Hay que apoyar a los jugadores zarauztarras.

También las chicas de Liga Vasca juegan ante su afición. En Asti Txiki se juega la novena jornada que empareja al Zarautz con el Zumaiako, difícil derbi costero que comienza a las 11.00 de la mañana. El juvenil de Liga Nacional viaja a Eibar para jugar esta tarde con el equipo armero a las 16.00 horas en Areitio 1. De sumar algún punto, sería la cuarta jornada consecutiva sin perder.

