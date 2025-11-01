El Zarautz quiere hacerse fuerte en casa y ganar este domingo al Leioa

Juan Mari Zubiaurre Zarautz Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

La novena jornada de Tercera Federación enfrenta este domingo a partir de las 15.45 a Zarautz y Leioa. Se trata de un partido fundamental para los chicos de Joseba Roteta que necesitan hacerse fuertes en casa, en un campo de hierba que conocen perfectamente y en el que tienen el apoyo de la afición.

No será tarea fácil. Los leioatarras vienen de golear al Añorga en casa (7-1) y de superar al Eibar en Unbe por la mínima (0-1), pero no son un equipo muy realizador fuera de casa, solo ha marcado 2 en 4 partidos. Tampoco los nuestros ven puerta en Asti con facilidad, 3 goles en 4 partidos. Quizá sea el momento de romper esa dinámica y meter, al menos dos goles ante los vizcaínos, lo que le daría moral al equipo y probablemente la victoria.

También hoy en Asti Txiki juegan las chicas de Liga Vasca contra la Peña Ath Santurtzi A a las 15.30. Por último, el juvenil de Liga Nacional juega también hoy domingo a las 11.00 en San Vicente contra el Barakaldo.