Zarautz pone el foco en el cuidado personal y la planificación del futuro

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han organizado para este mes una serie de charlas para trabajar temas relacionados con el cuidado personal y la planificación del futuro. Además de proporcionar información sobre estos temas, también habrá ocasión para la reflexión y ayuda para la toma de decisiones. ¿Cómo queremos ser cuidados en el futuro? ¿Qué decisiones vamos a tomar?

Todas las charlas tendrán lugar en la sala de Antonianos, a las 18.00 horas. La primera se celebrará este próximo martes, con el abogado Juanjo Álvarez como ponente. Hablará sobre 'Herencias, testamentos y relaciones familiares'. Le seguirá el día 13, jueves, la intervención del médico Iñaki Peña sobre el tema 'Documento de voluntades anticipadas, decisiones al final de la vida'.

La tercera de las charlas será el 18 de noviembre, con Olaia Arana y con el título de 'Quiero que sepas', guía para planificar el cuidado de mi vida de manera compartida y, finalizará con la intervención de María Lourdes Labaca para el día 26 con la charla 'Poderes notariales preventivos, guarda de hecho y curatela'.

Algunas de las charlas serán en euskera, otras en castellano y también en bilingüe. Debido al interés de los temas planteados, se espera una nutrida asistencia a las mismas.