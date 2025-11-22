Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una niña recogiendo basura marina

Zarautz

Zarautz participará en la recogida de basuras marinas

A. E.

ZARAUTZ.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

La red Itsas Zaintza Sarea, compuesta por agentes marítimos de Gipuzkoa implicados en la conservación del mar, ha organizado para el próximo sábado, 29 de noviembre, 9 acciones simultáneas de recogida de basuras marinas en 6 localidades de Gipuzkoa en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, entre ellos, en Zarautz.

Además de en nuestra playa, a partir de las 11.00, en Pasaia, Donostia, Hondarribia, Deba y Zumaia se celebrarán recogidas de basuras marinas en puntos estratégicos de acumulación de residuos marinos, establecidos previamente gracias al conocimiento de los agentes de la red. Una fecha especial en la que actuar por la conservación del mar de manera directa y abierta, con el objetivo de mantener el entorno natural limpio y generar conciencia sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente.

La red invita a toda la comunidad de Zarautz a no dejar pasar la oportunidad de participar en la gran recogida, un esfuerzo colaborativo en favor de la conservación del mar. Asimismo, se hace un llamamiento especial a las entidades marítimas que se preocupan por el estado del mar, reconociendo su invaluable conocimiento para esta causa, y alentándolas a formar parte activa de la red de apoyo.

Una iniciativa participativa para entidades marítimas que quieran unir fuerzas a favor de la conservación del mar. Las personas interesadas tanto para participar en la actividad como para unirse a la red pueden contactar con la red a través de itsaszaintzasarea@mater.eus o 619814225.

