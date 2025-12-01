Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Las calles de Zarautz ya encieden su iluminación navideña a partir de las 18.00 horas. Etxeberria

Zarautz

Zarautz ya luce su iluminación navideña

El coste de esta iluminación formada al 100% por bombillas de tecnología LED de bajo consumo ha sido de 52.453 euros

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

Ya estan encendidas las luces navideñas en las calles de Zarautz. El acto del encendido tuvo lugar el viernes por la tarde en Musika ... Plaza con protagonismo para los voluntarios de Antoniano Kirol Elkartea, quienes año tras año organizan la San Silvestre de Zarautz. Esta carrera celebrará este año su 23ª edición y el Ayuntamiento ha querido reconocer a todos los miembros del club que se han implicado durante todos estos años en la organización de esta prueba tan singular y, en especial, a Aitor González Amilibia y al 'alma mater' de las primeras ediciones, Javier Bravo Rodríguez. Ambos estuvieron en el acto junto a los atletas más jóvenes de Antoniano Kirol Elkartea. Amilibia señaló que como casi siempre se acaban los dorsales, este año sacarán 800 dorales para la carrera que dará comienzo el último día del año a partir de las 18.00 horas en Musika Plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zarautz ya luce su iluminación navideña

Zarautz ya luce su iluminación navideña