Zarautz ya luce su iluminación navideña

Ya estan encendidas las luces navideñas en las calles de Zarautz. El acto del encendido tuvo lugar el viernes por la tarde en Musika ... Plaza con protagonismo para los voluntarios de Antoniano Kirol Elkartea, quienes año tras año organizan la San Silvestre de Zarautz. Esta carrera celebrará este año su 23ª edición y el Ayuntamiento ha querido reconocer a todos los miembros del club que se han implicado durante todos estos años en la organización de esta prueba tan singular y, en especial, a Aitor González Amilibia y al 'alma mater' de las primeras ediciones, Javier Bravo Rodríguez. Ambos estuvieron en el acto junto a los atletas más jóvenes de Antoniano Kirol Elkartea. Amilibia señaló que como casi siempre se acaban los dorsales, este año sacarán 800 dorales para la carrera que dará comienzo el último día del año a partir de las 18.00 horas en Musika Plaza.

El acto del alumbrado estuvo ambientado por las canciones de la Schola Cantorum del coro parroquial, con reparto asimismo de cholocate caliente solidario por parte de Hotz Zarautz a favor de las personas refugiadas.

Como años anteriores, Iluminaciones Ximenez ha sido la encargada de la instalación del alumbrado de Navidad, y el coste de esta iluminación formada al 100% por bombillas de tecnología LED de bajo consumo ha sido de 52.453 euros (IVA incluido).

Inauguraciones para el viernes

Recordar también que el próximo viernes se abrira en Amalur Parkea el Mercado de Navidad que estará abierto hasta el 5 de enero, con diferentes puestos de artesanos y productores en los puestos, ofreciendo productos locales y de la zona. De la comida y repostería se encargarán los amigos de la sección de rugby de Zarautz kirol elkartea.

Tampoco hay que olvidar la apertura del Belén del Palacio de Narros que la Schola Cantorum del coro parroquial tiene programada para el viernes, día 5, a las 18.00 horas.

De la misma manera, el viernes se inaugurará la IX. Feria Solidaria a favor de las personas refugiadas que organiza Hotz Zarautz, este año en Laspiur.

Por otra parte, el plazo para poder participar en el XLIII. Concurso de Escaparates de Navidad, con premio de 800 euros y trofeo para el escaparate ganador, 500 euros para el segundo y otro premio de 300 euros que otorgarán los comerciantes de Murkil, se encuentra abierto hasta el día 9.

El fallo del jurado se dará a conocer el día 17. Para apuntarse, hay que pasar por Turismo Bulegoa o, llamar al teléfono 943 83 09 90.