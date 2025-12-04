Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rural Kutxako Eneko Iturrioz eta Zarautz K.E.-ko Julen Aizpitarte.

Zarautz

Zarautz K.E eta Rural Kutxaren arteko lankidetza hitzarmena

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Osteguna, 4 abendua 2025, 19:49

Zarautz Kirol Elkarteak (ZKE) eta Rural Kutxak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute denboraldi honetarako, tokiko kirola indartzeko eta klubeko komunitateari abantaila bereziak eskaintzeko helburuarekin. Hi- ... tzarmen honi esker, Zarautz Kirol Elkartearekin lotura duten jokalari, bazkide eta familiek baldintza bereziak eskuratu ahal izango dituzte Rural Kutxan kontu bat irekitzean, entitateak eskualdean bultzatzen duen kirolaren aldeko programaren barruan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

