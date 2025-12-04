Zarautz K.E eta Rural Kutxaren arteko lankidetza hitzarmena

ZarautzZarautz K.E eta Rural Kutxaren arteko lankidetza hitzarmena
Zarautz
Osteguna, 4 abendua 2025, 19:49
Zarautz Kirol Elkarteak (ZKE) eta Rural Kutxak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute denboraldi honetarako, tokiko kirola indartzeko eta klubeko komunitateari abantaila bereziak eskaintzeko helburuarekin. Hi- ... tzarmen honi esker, Zarautz Kirol Elkartearekin lotura duten jokalari, bazkide eta familiek baldintza bereziak eskuratu ahal izango dituzte Rural Kutxan kontu bat irekitzean, entitateak eskualdean bultzatzen duen kirolaren aldeko programaren barruan.
«ZKErentzat funtsezkoa da gure balioak eta komunitate ikuspegia partekatzen dituzten erakundeekin lankidetza egitea. Rural Kutxa aliatu naturala da Zarauzko kirola sendotzen jarraitzeko», adierazi du Julen Aizpitarte, klubeko koordinatzaileak.
Rural Kutxa ordezkariek, bestalde, udalerriko gazteen artean jarduera fisikoa, balioetan hez-kuntza eta bizimodu osasungarria sustatzen dituzten proiektuen aldeko apustua azpimarratu dute. Akordio honek beste pauso bat suposatzen du ZKEren estrategian, aliantza sendoak eraiki- tzeko eta Zarauzko kirol komunitate osoari onura zuzena es-kaintzeko.
