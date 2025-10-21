El Zarautz cae en Asti con el Eibar C pese a adelantarse en el marcador

Juan Mari Zubiaurre Zarautz Martes, 21 de octubre 2025, 20:33 | Actualizado 21:06h.

Los chicos de Joseba Roteta perdieron una magnífica oportunidad de acercarse a los puestos de arriba en la séptima jornada de tercera Federación que se jugaba el sábado en horario poco habitual, a las 12.00 del mediodía en Asti.

Se enfrentaban al Eibar C, equipo que como todos los filiales tiene jugadores de calidad con proyección y que siempre son un rival incómodo para cualquiera.

El conjunto zarauztarra salió con Agirrezabal en portería; Aizpurua, Peinador, Marín, Manterola y Etxeberria en defensa; Irigoien y Gastañares en el centro; Aranburu y Unanue por las bandas; e Iñigo en punta.

Los dos conjuntos impusieron un ritmo alto desde el primer minuto. La primera ocasión estuvo en las botas de Marín, que botó una falta directa desde el borde del área que blocó sin mucha dificultad el portero visitante. La respuesta del Eibar C no tardó mucho en llegar. Agirrezabal desbarataba un mano a mano en el que los visitantes pidieron penalti.

Lo intentó el Zarautz de muchas maneras; a destacar un disparo de Aranburu desde fuera del área y otra intentona de Aizpurua tras una gran jugada personal. En una de esas llegaría el único tanto de los zarauztarras. Aizpurua sacó el córner desde la banda izquierda, remataba Manterola de cabeza y en el rechace del portero marcaba a placer Peinador con la puntera en el minuto 33 de la primera mitad.

Poco le duró la ventaja a los zarauztarras y pronto llegaría la reacción del conjunto eibartarra. Ahí pudo estar la clave del partido de haber resistido hasta el descanso con la ventaja mínima.

Cuatro minutos después del gol local, tras una gran combinación, el delantero armero batía por lo bajo a Agirrezabal. La remontada visitante llegaría en el minuto 41. Un centro botado por la derecha lo remató el delantero visitante para conseguir la segunda diana en su cuenta particular. La primera parte concluiría con el resultado de 1-2.

La segunda mitad fue algo diferente a la primera. El equipo visitante inquietó más la portería rival. Joseba Roteta introdujo cambios con la clara intención de cambiar el rumbo del encuentro. Entraron Jonpe, Águila, Cortés, Singletón y Perea por Aranburu, Etxeberria, Unanue, Gastañares y Marín.

En el minuto 56 el Eibar sentenciaba el partido con un gol de contraataque. A partir de ahí, el conjunto local se vendría abajo anímicamente, aunque no lo dejó de intentar hasta el final del partido. El cuarto de los visitantes llegó en el minuto 90 de libre directo.

Con este resultado, el Zarautz baja tres puestos en la clasificación, aunque sigue teniendo el descenso a dos puntos. El sábado a las 17.00 horas el conjunto de Roteta visitará Azpeitia para enfrentarse al Lagun Onak.

Valioso punto en Leioa

El juvenil de Liga Nacional logró un valioso punto en el difícil campo del Leioa B, en Sarriena. Los pupilos de Jaime Colado jugaban el domingo por la tarde en casa del líder de la categoría y aunque el empate es un gran resultado, a punto estuvieron de dar la campanada.

A los doce minutos de partido, Julen Arregi adelantaba a los visitantes. La afición local no se lo podía creer, su equipo venía de ganar a la Real Sociedad en su campo por 0 a 4 y los zarauztarras parecían un rival asequible para sus intereses. Precisamente los donostiarras son ahora nuevos líderes de la categoría.

Aguantaron bien las embestidas locales hasta el descanso pero en el minuto 63 empataba el Leioa y ya no se movería el marcador hasta el pitido final. Un buen punto que debe dar moral al equipo de cara al partido que les enfrenta al Alavés B en Asti este próximo sábado a las 16.30. Los vitorianos son cuartos y todavía no han perdido un solo encuentro. Esperemos que sea en Zarautz donde hinquen la rodilla por primera vez.

Derrotadas en Erandio

Las chicas de Liga Vasca, como hicieron los otros dos equipo antes mencionados, se pusieron por delante en el marcador en el partido que jugaron en San Lorenzo ante el Erandioko Betiko Neskak el sábado por la tarde.

El gol visitante llegó de la mano de Uxue Kaspistegi a los diez minutos de juego y terminaron la primera mitad por delante. El empate llegó en el minuto 50 y de penalti, a los 78 minutos, ganaban las vizcaínas. Con esta, encadenana cuatro derrotas consecutivas pero ahora llegan dos partidos seguidos en Asti Txiki.