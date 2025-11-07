El Zarautz busca en Pasaia su primera victoria a domicilio

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

La décima jornada de Tercera Federación lleva al Zarautz de Joseba Roteta a Errenteria, concretamente al campo Jesús Mari Zamora donde a partir de las 16.30 horas se enfrentan al Pasaia Kirol Elkartea.

Duelo guipuzcoano por lo tanto y en el que los zarauztarras buscarán conseguir su primera victoria a domicilio. No será tarea fácil ya que los pasaitarras se encuentran en la mitad de la tabla clasificatoria con 14 puntos, cinco más que el Zarautz, pero es cierto que llevan dos jornadas consecutivas sumando derrotas y que de los cuatro encuentros disputados en su feudo en lo que llevamos de liga, han perdido la mitad, dos, y han empatado los dos restantes.

Es por lo tanto un campo en el que se puede puntuar. Cierto es que se trata de un conjunto que apenas recibe goles pero que tampoco marca muchos. De hecho en sus primeros cuatro desplazamientos ha logrado el mismo resultado 0-1, aunque la pasada jornada el Lagun Onak le hizo un 2 a 0 en Garmendipe.

Tarjeta roja

En la crónica de esta semana sobre el partido entre Zarautz y Leioa escribíamos que en la jugada del penalti favorable a los locales el árbitro debía haber expulsado al guardameta visitante pero nos corrigen ya que «el reglamento especifica que cuando un portero hace un penalti siempre es tarjeta amarilla, ya que es suficiente el castigo del penalti y no se castiga doblemente con tarjeta roja, por lo que estuvo perfectamente pitado y sancionado».

Indartsu en Asti

El juvenil de Liga Nacional juega esta tarde (15.45) en Asti contra el Indartsu, equipo que le precede en la tabla y rival directo por evitar los puestos de descenso. Los chicos de Jaime Colado quieren dejar de empatar sus partidos, han igualado el marcador en cuatro de ocho ocasiones, y ganar para abandonar la cola.