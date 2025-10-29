Visitas al cementerio más antiguo de Zarautz para celebrar la Gau Beltza

El museo de Arte y de Historia de Zarautz se suma a las celebraciones de la Gau Beltza con visitas guiadas especiales que ha ... organizado para el fin de semana del 31 de octubre (viernes), 1 y 2 de noviembre (sábado y domingo). Han preparado un cóctel especial para la Noche de las Almas, ya que como es costumbre visitar el cementerio el Día de Todos los Santos, el museo permitirá un año más conocer el cementerio más antiguo de la localidad, el cementerio con más de 1.000 años de antigüedad: la espectacular necrópolis medieval.

Se podrá conocer de primera mano la historia de nuestros antepasados en el yacimiento subterráneo perfectamente conservado hasta el día de hoy, sobre suelo acristalado. ¿Quién sabe que, entre los vestigios de la Edad de Hierro, se encontró la tumba de un recién nacido? ¿Será éste nuestro ancestro zarauztarra más antiguo? A continuación, se visitarán los sepulcros cristianos de los siglos VIII y IX, los más antiguos conocidos en Gipuzkoa, que serían los «abuelos» medievales de nuestros abuelos. Durante la visita se hablará de sus ritos de sepultura, de sus condiciones de vida y de su modo de vida, muy diferentes a los de hoy en día. Entre estas tumbas se encuentra, por ejemplo, el sepulcro de la familia Zarauz, antigua familia influyente, propietaria de Torre Luzea, el Campanario y Palacio de Narros, entre otros.

Hay que indicar que el cementerio de Zarautz se trasladó, pasó a los terrenos de Villa Munda comprados por el Doctor Velasco. Conocer a este personaje tan importante como excéntrico es imprescindible para entender cómo pasó el actual cementerio de Zarautz a tierras de Untzain; siendo este último el único cementerio que la mayoría de zarauztarras conocemos y hemos visitado.

Pero por motivos de la Gau Beltza, nos acercaremos al cementerio más antiguo de Zarautz y nos adentraremos en la vida de los zarauztarras de antaño; para celebrar el Día de Todos los Santos y la Noche de las Almas reviviendo la historia de Zarautz.

Las visitas guiadas especiales de la Gau Beltza serán este viernes, a las 12.30 (en euskera) y 16.30 (en castellano). El sábado, 1 de noviembre, a las 16.30 en astellano y, el domingo, a las 16.30 en euskera.

El punto de encuentro para las visitas será el Museo de Arte e Historia, (Elizaurre 1 (campanario de la parroquia), siendo el precio de 2,10 euros por persona. Para reservas y aclarar dudas: info@menosca.com o, llamando al teléfono 943.835281.