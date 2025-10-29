Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La espectacular necrópolis medieval esconde numerosa información sobre la historia de Zarautz.

Zarautz

Visitas al cementerio más antiguo de Zarautz para celebrar la Gau Beltza

Con recorridos guiados especiales programados para este viernes al mediodía y tarde, además de sábado y domingo por las tardes

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:37

Comenta

El museo de Arte y de Historia de Zarautz se suma a las celebraciones de la Gau Beltza con visitas guiadas especiales que ha ... organizado para el fin de semana del 31 de octubre (viernes), 1 y 2 de noviembre (sábado y domingo). Han preparado un cóctel especial para la Noche de las Almas, ya que como es costumbre visitar el cementerio el Día de Todos los Santos, el museo permitirá un año más conocer el cementerio más antiguo de la localidad, el cementerio con más de 1.000 años de antigüedad: la espectacular necrópolis medieval.

