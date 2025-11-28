Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Aritz Irureta querrá repetir victoria como en la edición pasada. AMAXKAR

Velada de kick boxing esta tarde en el Aritzbatalde con ocho zarauztarras

De 17.00 a 20.00 se disputarán doce combates en el frontón

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

Nueva velada de kick boxing, la número veinte, esta tarde en el frontón Aritzbatalde de la mano de Kuraia Zarautz. Diecinueve años lleva Asier Garayar organizando este tipo de eventos en nuestra localidad, donde ha habido un auge de practicantes que se va a reflejar en los combates de hoy.

Ocho deportistas zarauztarras disputaran otros tantos combates, Yuri Mendizabal, Iokin Elizalde, Markel Agiriano, Telmo Rotaeche, Jon Arizaga, Aritz Olazabal, Manex Arreitunandia y Aritz Irureta tendrán el apoyo de la afición local pero se espera llenar el recinto pelotazale por lo que conviene acudir con tiempo para hacerse con una entrada. A las 15.00 horas se abrirá la taquilla y a las 16.00 horas el público podrá entrar al Aritzbatalde.

Uno de los combates estrella será el que enfrente a Aritz Irureta con Joseba Cilveti, un deportista muy experimentado y en el que pelearán sin casco.

Hay dos modalidades de combate, la K-1, donde se utilizan pierna y rodilla, y el tradicional Kick Boxing donde no se puede utilizar la rodilla.

Las tres peleas de debutantes donde están Jokin, Yuri y Markel se componen de dos asaltos de dos minutos, mientras que el resto serán a tres asaltos de dos minutos.

En total se disputarán un total de doce combates, aunque en principio iban a ser trece pero uno se ha caído por lesión de uno de los contrincantes. Este año regresa el cuadrilátero tradicional después de que en la pasada edición se utilizara la jaula.

Por último la organización recomienda acercarse cuanto antes puesto que el aforo es limitado y se espera una gran entrada. Se podrá salir y entrar durante la velada pero está prohibido fumar o beber bebidas alcohólicas dentro del recinto deportivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Velada de kick boxing esta tarde en el Aritzbatalde con ocho zarauztarras

Velada de kick boxing esta tarde en el Aritzbatalde con ocho zarauztarras