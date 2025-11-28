Velada de kick boxing esta tarde en el Aritzbatalde con ocho zarauztarras De 17.00 a 20.00 se disputarán doce combates en el frontón

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46

Nueva velada de kick boxing, la número veinte, esta tarde en el frontón Aritzbatalde de la mano de Kuraia Zarautz. Diecinueve años lleva Asier Garayar organizando este tipo de eventos en nuestra localidad, donde ha habido un auge de practicantes que se va a reflejar en los combates de hoy.

Ocho deportistas zarauztarras disputaran otros tantos combates, Yuri Mendizabal, Iokin Elizalde, Markel Agiriano, Telmo Rotaeche, Jon Arizaga, Aritz Olazabal, Manex Arreitunandia y Aritz Irureta tendrán el apoyo de la afición local pero se espera llenar el recinto pelotazale por lo que conviene acudir con tiempo para hacerse con una entrada. A las 15.00 horas se abrirá la taquilla y a las 16.00 horas el público podrá entrar al Aritzbatalde.

Uno de los combates estrella será el que enfrente a Aritz Irureta con Joseba Cilveti, un deportista muy experimentado y en el que pelearán sin casco.

Hay dos modalidades de combate, la K-1, donde se utilizan pierna y rodilla, y el tradicional Kick Boxing donde no se puede utilizar la rodilla.

Las tres peleas de debutantes donde están Jokin, Yuri y Markel se componen de dos asaltos de dos minutos, mientras que el resto serán a tres asaltos de dos minutos.

En total se disputarán un total de doce combates, aunque en principio iban a ser trece pero uno se ha caído por lesión de uno de los contrincantes. Este año regresa el cuadrilátero tradicional después de que en la pasada edición se utilizara la jaula.

Por último la organización recomienda acercarse cuanto antes puesto que el aforo es limitado y se espera una gran entrada. Se podrá salir y entrar durante la velada pero está prohibido fumar o beber bebidas alcohólicas dentro del recinto deportivo.