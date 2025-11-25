La velada de Kick Boxing del sábado contará con nutrida representación local

Hace diecinueve años Asier Garayar de Kuraia Zarautz comenzaba una aventura que no ha tenido descanso todos estos años y que este sábado ofrecerá una ... nueva velada de Kick Boxing, la número veinte, ya que un año se celebraron dos.

Desde las 17.00 horas y hasta aproximadamente las 20.00 horas se podrá disfrutar de este deporte con el aliciente de una nutrida representación zarauztarra en los diferentes combates.

Ocho deportistas zarauztarras disputaran otros tantos combates, Yuri Mendizabal, Iokin Elizalde, Markel Agiriano, Telmo Rotaeche, Jon Arizaga, Aritz Olazabal, Manex Arreitunandia y Aritz Irureta tendrán el apoyo de la afición local pero se espera llenar el recinto pelotazale por lo que conviene acudir con tiempo para hacerse con una entrada. A las 15.00 horas se abrirá la taquilla y a las 16.00 horas el público podrá entrar al Aritzbatalde.

La organización de este evento recuerda que estará prohibido fumar y beber alcohol en el recinto durante la velada

Uno de los combates estrella será el que enfrente a Aritz Irureta con Joseba Cilveti, un deportista muy experimentado y en el que pelearán sin casco.

En total se disputarán un total de doce combates, aunque en principio iban a ser trece pero uno se ha caído por lesión de uno de los contrincantes.

Hay dos modalidades de combate, la K-1, donde se utilizan pierna y rodilla, y el tradicional Kick Boxing donde no se puede utilizar la rodilla.

Las tres peleas de debutantes donde están Jokin, Yuri y Markel se componen de dos asaltos de dos minutos, mientras que el resto serán a tres asaltos de dos minutos.

Afición al deporte

20 ediciones de Kick Boxing en Zarautz demuestran que hay afición a este deporte pero además destaca el hecho de que cada vez sean más los deportistas zarauztarras que se inician en esta modalidad deportiva.

Asier tiene claro que hay mucho interés en este tipo de deportes, «año tras año estamos viendo que se incrementa el número de practicantes de Kick Boxing. Pero también de los seguidores que acuden a ver las veladas. Se ve que ya no es tan de 'macarras' como se podría pensar en las primeras ediciones. La gente acude al gimnasio, es disciplina, entrenamiento y según avanzan se van enganchando y se va expandiendo entre la gente».

Es destacable también que «no es obligatorio para quienes practican este deporte acudir posteriormente a los combates, son muy pocos los que terminan peleando. La mayoría entrena, hace deporte y disfruta sin pensar nunca en pelear en un ring».

Por cierto que este año regresa el cuadrilátero tradicional después de que en la pasada edición se utilizara la jaula.