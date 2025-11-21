Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Única visita Asti esta tarde para enfrentarse al Gesalaga Oklean Gipuzkoa Sortzen

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Los pamplonicas de La Única juegan esta tarde en Asti a partir de las 16.00 horas con nuestro Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen en la sexta jornada de División de Honor B del Grupo A.

Los chicos del entrenador vasco fracés Francois Meyrans 'Pantxoa' quieren encadenar su quinta victoria consecutiva, después de perder en su estreno en la competición con el Getxo, equipo que está demostrando ser superior al resto liderando la clasificación con pleno.

Universitario Bilbao y los nuestros les siguen en la clasificación y de ganar hoy se mantendrán ahí arriba en los puestos que dan acceso al play off de ascenso. Conviene además lograr el bonus, por loo que el partido se presenta muy interesante.

