Ulacia ZKE regresa mañana al Aritzbatalde contra el Blendio tras perder en Zornotza

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Nueva oportunidad de ver en acción al equipo de Beñat Jauregi mañana domingo en el Aritzbatalde. El Ulacia ZKE recibe al Blendio de Santander en la cuarta jornada de Tercera FEB Grupo A-A.

Los zarauztarras vienen de perder en Zornotza en un partido en el que la defensa de los vizcaínos supo superar al ataque de los visitantes que se quedaron en 50 puntos.

Arrancaron muy bien los del Ulacia imponiéndose en el primer cuarto (15-19) pero al descanso llegaban siete abajo 39-32. A la vuelta de vestuarios se perdieron todas las opciones con un cuatro, 17-5, que sentenció la contienda, lo que llevó a los visitantes a traerse una derrota bastante abultada, 73 a 50.

Mañana tienen la oportunidad de olvidar ese partido y ofrecer su mejor versión ante el público local. Juegan a las 18.30 con el Blendio, equipo que lleva un liga muy parecida al Zarautz con dos derrotas y un victoria. Una buena ocasión para romper esa igualada y sumar en casa.

Los otros dos equipos juegan también en casa. Los chicos de Segunda hoy a las 16.00 horas con el Araberri (vienen de ganar al Padura, 63-61 y son segundos) y las chicas de Primera también hoy a las 18.15 horas con el Gernika (vienen de ganar en Zornotza 64-79).

