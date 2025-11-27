Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estanis Andrés destacó dentro de un gran trabajo de todos. AMAXKAR

Ulacia ZKE se impone por la mínima al Take tolosarra en el derbi guipuzcoano

Estanis con 17 puntos y Eneko Martínez con 13 fueron los mejores anotadores locales en un partido que terminó 68-67

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

Valiosa victoria del Ulacia ZKE de Tercera FEB ante el Iruki Take tolosarra en un bonito duelo guipuzcoano disputado en la cancha de Aritzbatalde .

La octava jornada de liga, enfrentaba a dos equipos que se conocen muy bien. Los visitantes llegaban a Zarautz con un posición muy buena en la tabla y una sola derrota en lo que se llevaba de competición, mientras que los zarauztarras estaban un poco más apurados y necesitaban ganar el derbi para salir un poco de la zona de peligro.

No decepcionaron los dos conjuntos que ofrecieron un bonito espectáculo que además tuvo un final feliz para la afición local: victoria por la mínima gracias a un último enceste del veterano Estanis Andrés que fue sin duda uno de los destacados del equipo local con cinco lanzamientos de tres puntos que entraron en el aro visitante.

El primer cuarto fue bastante igualado con ligeras ventajas para los chicos de Beñat Jauregi sin abrir demasiado hueco en el marcador para terminar 22-20 favorable al Ulacia.

El segundo cuarto pudo ser definitivo para los visitantes que superaron ampliamente a los zarauztarras con un marcador de 8-23 que ponía en serio peligro el partido para los locales. Irse al descanso 13 puntos por debajo podía transformarse en una losa difícil de superar, pero en el vestuario se tomaron las medidas necesarias para buscar entrar de nuevo en el partido y luchar por la victoria.

El 30-43 con el que arrancaban el tercer cuarto era una diferencia importante pero no insalvable y el acierto de Juarros, Artetxe y Zubizarrtea en los minutos iniciales del cuarto metían de lleno al Zarautz en la lucha por el encuentro (37-43).

La intensidad defensiva y el buen hacer ofensivo colocaba el luminoso en igualada a 51 a menos de un minuto y aunque el Take reaccionó para abrir un ligero hueco el partido quedó abierto al final del tercer cuarto, 53-56.

Los últimos diez minutos fueron muy emocionantes. Tras igualar a 61, Ulacia se ponía por delante pero Take devolvía los golpes y llegaba a falta de 4.23 con ventaja de cuatro (63-67).

Todavía quedaba mucho por jugar. Eneko Juarros reducía la ventaja a dos y Andrés encestaba su lanzamiento para entrar en el minuto final por delante. Por fortuna no se movió el luminoso y la victoria se quedó en casa 68-67.

Estanis con 17 puntos y Eneko Martínez con 13 fueron los mejores anotadores locales con Imanolo Artetxe dueño de los rebotes con un total de 11. El domingo repiten en casa con el Indautxu que está empatado en la tabla.

