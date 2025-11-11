Udal Elkartea ofrecerá 6 talleres formativos sobre gestión empresarial

ZarautzUdal Elkartea ofrecerá 6 talleres formativos sobre gestión empresarial
A. E.
zarautz.
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29
El Servicio de Promoción Empresarial de Urola Kostako Udal Elkartea ha organizado varios talleres sobre gestión empresarial dentro de la iniciativa Ekiten Ikasgune 2025. Entre este mes de noviembre y febrero de 2026 se impartirán seis talleres presenciales dirigidos a personas emprendedoras y a empresarias o empresarios de microempresas.
El objetivo de la iniciativa es fomentar la reflexión sobre el proyecto empresarial propio y ofrecer diferentes herramientas para lograr una gestión más eficaz. El primero de los talleres se ha programado para este próximo viernes, día 14, con las principales consideraciones para emprender y plan de negocio. Se explicarán los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un negocio: la importancia de elaborar un plan de empresa y los elementos que debe incluir. También se ofrecerá información sobre posibles ayudas y subvenciones.
El segundo de los talleres de este mes se anuncia para el día 28, sobre el análisis de mercado, marketing y plan comercial. Se abordará la importancia de la comunicación a la hora de presentar los productos o servicios en el mercado: contenido del plan comercial, marketing online y redes sociales, entre otros.
El tercerode los talleres se llevará a cabo el 12 de dicembre sobre el control económico de la empresa; para el 16 de enero se anuncia el taller sobre las normas jurídicas y trámites de constitución y, finalizará en febrero con las dos últimas sesiones, el día 6 sobre la gestión tributaria y el día 20 sobre aspectos laborales. y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Todos los talleres se realizarán de manera presencial, en la sede principal de Urola Kostako Udal Elkartea, en horario de mañana (de 09.00 a 13.00 horas).
Es posible inscribirse en todas las sesiones o solo en aquellas que resulten de interés. El número de plazas es limitado y las solicitudes se aceptarán por orden de inscripción.
Inscripción en: https://form. jotform.com/253061900274 349