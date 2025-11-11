Udal Elkartea ofrecerá 6 talleres formativos sobre gestión empresarial

A. E. zarautz. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Servicio de Promoción Empresarial de Urola Kostako Udal Elkartea ha organizado varios talleres sobre gestión empresarial dentro de la iniciativa Ekiten Ikasgune 2025. Entre este mes de noviembre y febrero de 2026 se impartirán seis talleres presenciales dirigidos a personas emprendedoras y a empresarias o empresarios de microempresas.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la reflexión sobre el proyecto empresarial propio y ofrecer diferentes herramientas para lograr una gestión más eficaz. El primero de los talleres se ha programado para este próximo viernes, día 14, con las principales consideraciones para emprender y plan de negocio. Se explicarán los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un negocio: la importancia de elaborar un plan de empresa y los elementos que debe incluir. También se ofrecerá información sobre posibles ayudas y subvenciones.

El segundo de los talleres de este mes se anuncia para el día 28, sobre el análisis de mercado, marketing y plan comercial. Se abordará la importancia de la comunicación a la hora de presentar los productos o servicios en el mercado: contenido del plan comercial, marketing online y redes sociales, entre otros.

El tercerode los talleres se llevará a cabo el 12 de dicembre sobre el control económico de la empresa; para el 16 de enero se anuncia el taller sobre las normas jurídicas y trámites de constitución y, finalizará en febrero con las dos últimas sesiones, el día 6 sobre la gestión tributaria y el día 20 sobre aspectos laborales. y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Todos los talleres se realizarán de manera presencial, en la sede principal de Urola Kostako Udal Elkartea, en horario de mañana (de 09.00 a 13.00 horas).

Es posible inscribirse en todas las sesiones o solo en aquellas que resulten de interés. El número de plazas es limitado y las solicitudes se aceptarán por orden de inscripción.

Inscripción en: https://form. jotform.com/253061900274 349