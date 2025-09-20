Los tres nuevos ascensores públicos del barrio de Vista Alegre, ya en marcha

Antxon Etxeberria zarautz. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zarautz ha finalizado las obras de instalación y urbanización de los tres nuevos ascensores urbanos en el barrio de Vista Alegre. De esta manera, se da respuesta a una de las demandas de este barrio alto para mejorar la accesibilidad en la zona. Estos tres nuevos elevadores, situados en Allemendi kalea 3-5, Allemendi kalea 10 y Orkolaga plaza 2-3, se suman a los dos de Aldapeta, en funcionamiento desde 2021, para dotar a Vista Alegre de nuevas infraestructuras.

Las obras de construcción y urbanización para la mejora de la accesibilidad de esta zona de Zarautz las ha llevado a cabo Construcciones Moyua S.A. y se han prolongado cerca de un año, ya que los trabajos comenzaron el 25 de septiembre de 2024. El proyecto ha contado con un presupuesto de 1.432.472,85 euros (IVA incluido). «Con estos tres nuevos ascensores, junto a los dos más grandes de Aldapeta, se avanza en el objetivo de lograr la accesibilidad universal para todo el barrio de Vista Alegre», señala el concejal de Obras y Servicios Iban San Martin.

Las 24 horas del día

Los tres nuevos ascensores se mantendrán en funcionamiento durante las 24 horas del día y cuentan con cámaras de video vigilancia conectadas directamente con el edificio de la Policía Municipal.

Los ascensores se pusieron en marcha el viernes y los primeros usuarios ya están haciendo uso de ellos. «Menuda mejora para nosotros», comentaba uno de los vecinos que hacía uso de la instalación en la mañana de ayer. El vecino Jaime Zidane, quien lleva más de una treintena años en Vista Alegre, también se alegraba por las mejores. «A mi estos en concreto no me hacen falta, pero sí que uso el ascensor de abajo, el de Aldapeta. Con el urbano y los ascensores, el barrio ha ganado mucho».