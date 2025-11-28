Tras ganar 47-5 a La Única, Gipuzkoa Sortzen viaja mañana a Santander

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Una buena primera mitad le bastó al Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen la pasada jornada en Asti para superar a La Única. Al descanso se llegaba ya con el resultado definitivo de 47-5 por lo que sobró toda la segunda mitad. A este buen resultado para los chicos de Francois Meyrans 'Pantxoa' se le sumó la derrota del Universitario Bilbao ante el Getxo Rugby en su campo de Errekalde (19-26). Ahora los nuestros son segundos tras los getxotarras, dos por encima de los bilbaínos. Mañana juegan en Santander a las 12.00 en San Román.