Sorteo de cuadros de conocidos artistas para obtener fondos para Palestina

Antxon Etxeberria ZARAUTZ. Martes, 21 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Zarautz -Palestina Herri Ekimena, en colaboración con Ispilu Arte, ha organizado un sorteo para obtener fondos y enviarlos a la caja de solidaridad con Palestina. Para esta acción, se han pedido donaciones de obra a conocidos artistas de nuestro entorno. La respuesta ha sido muy positiva y se cuenta con mas de 20 cuadros y una escultura para el sorteo.

La obra estará expuesta desde el viernes, día 24 de octubre, en la galería Ispilu. Ese día, se procederá a la inauguración del evento. El sorteo será el 14 de noviembre en Ispilu, ante cualquier persona que quiera estar presente. Los boletos se venden a 5 euros, tanto en Ispilu, como en los siguientes establecimientos: De Pe a Pa okintegia, Laia, Bar Surtidor...

Como siempre, Zarautz-Palestina Herri Ekimena confía en la buena voluntad de todos los vecinos.